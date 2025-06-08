Чотири людини постраждали внаслідок російських обстрілів на Херсонщині

Впродовж неділі, 8 червня, росіяни обстрілювали населені пункти Херсонської області із застосуванням артилерії, зокрема і реактивної, та безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 19:00 було відомо про чотирьох постраждалих цивільних через атаки окупантів на Антонівку.

Як зазначили у прокуратурі, всі постраждалі дістали поранення внаслідок скидання вибухівки з дронів на вулиці населеного пункту.

Також через російські обстріли зазнали пошкоджень приватні та багатоквартирні житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури, автотранспорт.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення ворогом законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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