Чотири людини постраждали внаслідок російських обстрілів на Херсонщині
Впродовж неділі, 8 червня, росіяни обстрілювали населені пункти Херсонської області із застосуванням артилерії, зокрема і реактивної, та безпілотних літальних апаратів.
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
Станом на 19:00 було відомо про чотирьох постраждалих цивільних через атаки окупантів на Антонівку.
Як зазначили у прокуратурі, всі постраждалі дістали поранення внаслідок скидання вибухівки з дронів на вулиці населеного пункту.
Також через російські обстріли зазнали пошкоджень приватні та багатоквартирні житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури, автотранспорт.
Розпочато досудові розслідування за фактами порушення ворогом законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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