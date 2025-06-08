В течение дня в результате российских обстрелов в Харьковской области пострадали шесть человек

В течение воскресенья, 8 июня, в результате российских ударов по Харьковской области получили ранения шесть человек.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, 8 июня около 15:00 российская армия, предварительно, из РСЗО "Град" обстреляла Купянск. 75-летняя женщина получила ранения. Повреждены дома.

Кроме того, 19-летний юноша получил ранения в результате российской атаки около 16:50 по поселку Старый Салтов Чугуевского района.

В 17:30 враг ударил и по населенному пункту Подолы на Купянщине. Ранен 66-летний мужчина, его госпитализировали в больницу. Жилой сектор подвергся повреждениям.

Ориентировочно в 16:00 оккупанты нанесли авиационные удары по населенному пункту Золочев Богодуховского района. Повреждены административные здания, жилой фонд, киоски. Без пострадавших.

Также ранее прокуратура области сообщала об атаке российского дрона по Старому Салтову. Пострадали три человека.

Начаты досудебные расследования по фактам совершения оккупантами военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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