Впродовж дня через російські обстріли на Харківщині постраждали шестеро людей

Упродовж неділі, 8 червня, внаслідок російських ударів по Харківщині зазнали поранень шестеро осіб.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 8 червня близько 15:00 російська армія, попередньо, з РСЗВ "Град" обстріляла Купʼянськ. 75-річна жінка дістала поранення. Пошкоджено будинки.

Крім того, 19-річний юнак дістав поранення внаслідок російської атаки близько 16:50 по селищу Старий Салтів Чугуївського району.

О 17:30 ворог вдарив і по населеному пункту Подоли на Купʼянщині. Поранено 66-річного чоловіка, його госпіталізували до лікарні. Житловий сектор зазнав пошкоджень.

Орієнтовно о 16:00 окупанти завдали авіаційні удари по населеному пункту Золочів Богодухівського району. Пошкоджено адміністративні будівлі, житловий фонд, кіоски. Без постраждалих.

Також раніше прокуратура області повідомляла про атаку російського дрона по Старому Салтові. Постраждали три людини.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення окупантами воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

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