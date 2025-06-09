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Зеленский: Готовимся к международным событиям, многое зависит от европейской решимости и наших отношений с США

Зеленский о международных встречах

Президент Владимир Зеленский анонсировал важные встречи и переговоры в Украине.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении 8 июня, сообщает Цензор.НЕТ.

"Уже готовимся к международным событиям следующих недель. Будут важные встречи и переговоры в Украине. Также делаем все, чтобы саммиты июня - а это саммит "Большой семерки" в Канаде и саммит НАТО в Нидерландах, - чтобы они не были пустыми. Многое зависит от европейской решимости, а также от наших отношений с Соединенными Штатами", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что необходимо усиливать давление на РФ.

"Надо усиливать санкции. Надо искать варианты, как использовать замороженные российские активы в пользу нашей обороны. Россия прекрасно понимает только один язык - язык силы. Именно этот язык должен стать рабочим во всех форматах международного взаимодействия в ближайшие месяцы", - заявил президент.

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Автор: 

Европа (1916) Зеленский Владимир (20883) саммит (1196) США (27156)


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Топ комментарии
+7
Гнида...
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09.06.2025 00:29 Ответить
+6
Где ты на нашу голову взялся?
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09.06.2025 00:22 Ответить
+6
Обіцянки, планів громадьо, " буду готуватися" ( всі затамували подих), від планів кави на наберній Ялти, до планів міліона дронів і інший словесний пронос..
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09.06.2025 00:25 Ответить
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Где ты на нашу голову взялся?
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09.06.2025 00:22 Ответить


Станом на початок травня рівень довіри серед українців до президента Володимира Зеленського становить 74%. Це на 5% більше, ніж у березні.

Про це https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1529&page=1 свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.
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09.06.2025 00:25 Ответить
Не знаю кого они опрашивали я пару человек только знаю его фанатов!
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09.06.2025 00:34 Ответить
готуймося до міжнародних шашликів !!!
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09.06.2025 00:24 Ответить
Запускайте Єрмака!!!

Головне ж не результат, а бажання Єрмака бути на хвилі подій.
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09.06.2025 00:25 Ответить
Обіцянки, планів громадьо, " буду готуватися" ( всі затамували подих), від планів кави на наберній Ялти, до планів міліона дронів і інший словесний пронос..
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09.06.2025 00:25 Ответить
Курити потрібно не що завгодно, а правильний план. Тільки тоді буде ефект!
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09.06.2025 01:31 Ответить
"а це саміт "Великої сімки" в Канаді та саміт НАТО в Нідерландах, - щоб вони не були пустими. " - м'ясо на шашлики вже замаринували ?

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09.06.2025 00:28 Ответить
Гнида...
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09.06.2025 00:29 Ответить
Так, це напевно допоможе, бо ж минулі сраміти дуже допомогли.
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09.06.2025 00:45 Ответить
А що дали попередні важливі зустрічі?
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09.06.2025 00:48 Ответить
Ну, багато чого дали... М777, Хаймерси, Патріоти, Атакамси, Абрамси, Леопарди, Челенджери, Зюзани, Цезарі, F-16, Сааби, пряму фінансову допомогу, і багато чого іншого...
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09.06.2025 03:06 Ответить
давай .розказуй чому не дали те,що обіцяли...
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09.06.2025 09:52 Ответить
Та давай! Вдарь по ним потужним самітом і всеосяжним миром! Хай всруться!
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09.06.2025 01:29 Ответить
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09.06.2025 01:55 Ответить
шашличнику не йметься...
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09.06.2025 04:31 Ответить
Готуйся, готуйся...... Все залежить від рішучості і ахочості. План перемоги треба написати.
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09.06.2025 05:00 Ответить
Зеленський наголосив, що необхідно посилювати тиск на РФ

Ти ****** з тим посиленням тиску, еуропейці *******.
Шо це за заклинання, ***?
Чи це, як у ганчіркоголових, нескінченне вставляння усюди тупого "аллахакбар"?
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09.06.2025 05:39 Ответить
"А від мене нічого не залежить.... Тому хер вам, в не власні ракети"
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09.06.2025 06:10 Ответить
А що від тебе залежить, чмо зелене???
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09.06.2025 06:40 Ответить
ліквідація України...
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09.06.2025 09:53 Ответить
А де ж безпекові угоди із Андорою та Сан-Марино???
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09.06.2025 06:40 Ответить
До чого ти тільки не готувався,чого тільки не обіцяв,що тільки не анонсував.Скільки тебе терпіти ще?Брехливого,балабольного,в Україні такого не було.Ти як і твоя "Слуга народу"-тягар українського народу!
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09.06.2025 06:59 Ответить
Балабол.
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09.06.2025 08:41 Ответить
Залежить від наших відносин із США? І тому до США відправився твій д'єрмак, знову ганьбити та принижувати українців? Здохніть краще з ним разом, очистіть цю землю.
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09.06.2025 08:53 Ответить
що значить "костюм" пересрав всю допомогу Україні,фсбе в смаках "трамбона" розбирається дуже добре.Воно і дало "цу" ,який "пєндж" кинути на плечі "зе" .щоб отримамала Україна і її народ відСША .те що є на сьогодні а куйло отримав те.що йому було потрібне від США(припинення допомоги Україні)
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09.06.2025 09:45 Ответить
 
 