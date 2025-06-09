Зеленский: Готовимся к международным событиям, многое зависит от европейской решимости и наших отношений с США
Президент Владимир Зеленский анонсировал важные встречи и переговоры в Украине.
Об этом он сказал в вечернем видеообращении 8 июня, сообщает Цензор.НЕТ.
"Уже готовимся к международным событиям следующих недель. Будут важные встречи и переговоры в Украине. Также делаем все, чтобы саммиты июня - а это саммит "Большой семерки" в Канаде и саммит НАТО в Нидерландах, - чтобы они не были пустыми. Многое зависит от европейской решимости, а также от наших отношений с Соединенными Штатами", - сказал глава государства.
Зеленский подчеркнул, что необходимо усиливать давление на РФ.
"Надо усиливать санкции. Надо искать варианты, как использовать замороженные российские активы в пользу нашей обороны. Россия прекрасно понимает только один язык - язык силы. Именно этот язык должен стать рабочим во всех форматах международного взаимодействия в ближайшие месяцы", - заявил президент.
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Станом на початок травня рівень довіри серед українців до президента Володимира Зеленського становить 74%. Це на 5% більше, ніж у березні.
Про це https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1529&page=1 свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Головне ж не результат, а бажання Єрмака бути на хвилі подій.
Ти ****** з тим посиленням тиску, еуропейці *******.
Шо це за заклинання, ***?
Чи це, як у ганчіркоголових, нескінченне вставляння усюди тупого "аллахакбар"?