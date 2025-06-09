Зеленский: Готовимся к международным событиям, многое зависит от европейской решимости и наших отношений с США

Президент Владимир Зеленский анонсировал важные встречи и переговоры в Украине.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении 8 июня, сообщает Цензор.НЕТ.

"Уже готовимся к международным событиям следующих недель. Будут важные встречи и переговоры в Украине. Также делаем все, чтобы саммиты июня - а это саммит "Большой семерки" в Канаде и саммит НАТО в Нидерландах, - чтобы они не были пустыми. Многое зависит от европейской решимости, а также от наших отношений с Соединенными Штатами", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что необходимо усиливать давление на РФ.

"Надо усиливать санкции. Надо искать варианты, как использовать замороженные российские активы в пользу нашей обороны. Россия прекрасно понимает только один язык - язык силы. Именно этот язык должен стать рабочим во всех форматах международного взаимодействия в ближайшие месяцы", - заявил президент.

Читайте также: Украина приглашена на саммит НАТО в Гааге, но формат участия еще уточняется, - Рютте