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Новини Тиск на Росію
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Зеленський: Готуємося до міжнародних подій, багато залежить від європейської рішучості та наших відносин із США

зеленський про міжнародні зустрічі

Президент Володимир Зеленський анонсував важливі зустрічі та перемовини в Україні.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 8 червня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вже готуємось до міжнародних подій наступних тижнів. Будуть важливі зустрічі та перемовини в Україні. Також робимо все, щоб саміти червня – а це саміт "Великої сімки" в Канаді та саміт НАТО в Нідерландах, – щоб вони не були пустими. Багато залежить від європейської рішучості, а також від наших відносин зі Сполученими Штатами", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що необхідно посилювати тиск на РФ.

"Треба посилювати санкції. Треба шукати варіанти, як використати заморожені російські активи на користь нашої оборони. Росія прекрасно розуміє тільки одну мову – мову сили. Саме ця мова має стати робочою в усіх форматах міжнародної взаємодії найближчими місяцями", - заявив президент.

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Автор: 

Європа (1877) Зеленський Володимир (24368) саміт (790) США (23417)


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Где ты на нашу голову взялся?
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09.06.2025 00:22 Відповісти


Станом на початок травня рівень довіри серед українців до президента Володимира Зеленського становить 74%. Це на 5% більше, ніж у березні.

Про це https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1529&page=1 свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.
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09.06.2025 00:25 Відповісти
Не знаю кого они опрашивали я пару человек только знаю его фанатов!
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09.06.2025 00:34 Відповісти
готуймося до міжнародних шашликів !!!
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09.06.2025 00:24 Відповісти
Запускайте Єрмака!!!

Головне ж не результат, а бажання Єрмака бути на хвилі подій.
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09.06.2025 00:25 Відповісти
Обіцянки, планів громадьо, " буду готуватися" ( всі затамували подих), від планів кави на наберній Ялти, до планів міліона дронів і інший словесний пронос..
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09.06.2025 00:25 Відповісти
"а це саміт "Великої сімки" в Канаді та саміт НАТО в Нідерландах, - щоб вони не були пустими. " - м'ясо на шашлики вже замаринували ?

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09.06.2025 00:28 Відповісти
Гнида...
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09.06.2025 00:29 Відповісти
 
 