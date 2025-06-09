Зеленський: Готуємося до міжнародних подій, багато залежить від європейської рішучості та наших відносин із США

Президент Володимир Зеленський анонсував важливі зустрічі та перемовини в Україні.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 8 червня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вже готуємось до міжнародних подій наступних тижнів. Будуть важливі зустрічі та перемовини в Україні. Також робимо все, щоб саміти червня – а це саміт "Великої сімки" в Канаді та саміт НАТО в Нідерландах, – щоб вони не були пустими. Багато залежить від європейської рішучості, а також від наших відносин зі Сполученими Штатами", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що необхідно посилювати тиск на РФ.

"Треба посилювати санкції. Треба шукати варіанти, як використати заморожені російські активи на користь нашої оборони. Росія прекрасно розуміє тільки одну мову – мову сили. Саме ця мова має стати робочою в усіх форматах міжнародної взаємодії найближчими місяцями", - заявив президент.

Читайте також: Україна запрошена на саміт НАТО в Гаазі, але формат участі ще уточнюється, - Рютте