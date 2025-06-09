Сутки на Сумщине: от вражеских обстрелов больше всего пострадали три района, ранены 9 мирных жителей

В течение суток, с утра 8 июня до утра 9 июня 2025 года, российские войска совершили почти 90 обстрелов по 35 населенным пунктам в 15 территориальных громадах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.

В Недригайловской громаде из-за удара барражирующим боеприпасом типа "Ланцет" ранения получили 7 гражданских лиц 1982, 1964, 1960, 1970, 1992 и 1996 г.р., последняя беременная (год рождения 1 человека устанавливается).

В Эсманьской громаде в результате атаки FPV-дрона получили ранения 2 гражданских лица 1965 и 2007 г.р.

Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, РСЗО и сбрасывание ВОГ с БпЛА. Зафиксировано:

более 70 ударов РСЗО;

более 20 сбрасываний ВОГ с БпЛА;

более 10 ударов КЭБов.

Также враг совершил удары FPV-дронами и БПЛА по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Недригайловской громаде повреждены помещения магазина, учебного заведения, частный жилой дом и 4 автомобиля;

в Эсманьской громаде поврежден частный жилой дом.

За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуирован 21 человек. За сутки воздушная тревога в области продолжалась 14 часов 02 минуты.

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