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Новини Обстріли Сумщини
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Доба на Сумщині: від ворожих обстрілів найбільше постраждали три райони, поранено 9 мирних жителів

наслідки атаки на Сумщину 4 червня

Протягом доби, з ранку 8 червня до ранку 9 червня 2025 року, російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 35 населених пунктах у 15 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

У Недригайлівській громаді через удар баражуючим боєприпасом типу "Ланцет" поранення отримали 7 цивільних осіб 1982, 1964, 1960, 1970, 1992 та 1996 р.н., остання вагітна (рік народження 1 особи встановлюється).

В Есманьській громаді внаслідок атаки FPV-дрона отримали поранення 2 цивільні особи 1965 та 2007 р.н.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ та скидання ВОГ з БпЛА. Зафіксовано:

  • понад 70 ударів РСЗВ;
  • понад 20 скидань ВОГ з БпЛА;
  • понад 10 ударів КАБів.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Недригайлівській громаді пошкоджено приміщення магазину, навчального закладу, приватний житловий будинок та 4 автомобілі;
  • в Есманьській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 21 людину. За добу повітряна тривога в області тривала 14 годин 02 хвилини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Сумщині: найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Дві людини дістали поранення

Автор: 

обстріл (29206) Сумська область (3882) Роменський район (11) Сумський район (271) Шосткинський район (39)


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