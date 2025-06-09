Студентов и школьников принуждают к участию в военных вышколах в оккупированном Крыму, - Представительство Президента в АРК

Во временно оккупированном Крыму российская оккупационная администрация использует студентов и школьников для прикрытия военных и пропагандистских целей, привлекая их к так называемым "грантовым проектам" и "волонтерским программам".

Об этом сообщило Представительство Президента Украины в АР Крым, передает Цензор.НЕТ.

По данным ведомства, более тысячи студентов привлечены к фейковым "учениям по тактической медицине", которые на самом деле заключаются в комплектовании аптечек для нужд армии РФ. Еще около 800 студентов заставляют разрисовывать детские сады в Симферополе портретами Владимира Путина, символикой ВС РФ и изображениями боевых действий - под видом "волонтерской деятельности".

В Севастополе введен "трудовой семестр" для школьников. Вместо летнего отдыха детей заставляют работать на стройках и в коммунальных учреждениях. Как отмечают в Представительстве, это фактическая эксплуатация детского труда под прикрытием "воспитания трудолюбия". К тому же, школьникам предлагают участие в пропагандистских поездках в Россию как альтернативу "трудовым отрядам".

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