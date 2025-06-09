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Студентов и школьников принуждают к участию в военных вышколах в оккупированном Крыму, - Представительство Президента в АРК

Школа

Во временно оккупированном Крыму российская оккупационная администрация использует студентов и школьников для прикрытия военных и пропагандистских целей, привлекая их к так называемым "грантовым проектам" и "волонтерским программам".

Об этом сообщило Представительство Президента Украины в АР Крым, передает Цензор.НЕТ.

По данным ведомства, более тысячи студентов привлечены к фейковым "учениям по тактической медицине", которые на самом деле заключаются в комплектовании аптечек для нужд армии РФ. Еще около 800 студентов заставляют разрисовывать детские сады в Симферополе портретами Владимира Путина, символикой ВС РФ и изображениями боевых действий - под видом "волонтерской деятельности".

В Севастополе введен "трудовой семестр" для школьников. Вместо летнего отдыха детей заставляют работать на стройках и в коммунальных учреждениях. Как отмечают в Представительстве, это фактическая эксплуатация детского труда под прикрытием "воспитания трудолюбия". К тому же, школьникам предлагают участие в пропагандистских поездках в Россию как альтернативу "трудовым отрядам".

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дети (6576) Крым (26425) школа (3020)


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А в Україні підлітки палять автомобілі та руйнують пам'ятники воїнів і ніхто з цим нічого не робить.
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09.06.2025 15:18 Ответить
Зате в Україні майже немає патріотичного виховання в навчальних закладах, це все на совісті міністерства освіти
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09.06.2025 15:41 Ответить
Це все на відповідальності зеленського, його шобли, КМУ і, не кидайте в мене тапками, на усіх попередниках, а також на ЄС, яка забороняла патріотичне виховання у школах, бо на думку ЄС це пропаганда і цим повинні займатися батьки.
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09.06.2025 16:27 Ответить
Зате на підконрольній території України нікого ні до чого не примушують. А потім ловлять 14-18 річних агентів ФСБ
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09.06.2025 16:25 Ответить
Говорят что бандеровцы убивали учителей. Я сначала не верерил. А сейчас верю. И я только за! Мариванн надо убивать. Это не люди.
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09.06.2025 16:44 Ответить
 
 