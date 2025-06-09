Студентів і школярів примушують до участі у військових вишколах в окупованому Криму, - Представництво Президента в АРК

У тимчасово окупованому Криму російська окупаційна адміністрація використовує студентів і школярів для прикриття військових та пропагандистських цілей, залучаючи їх до так званих "грантових проєктів" і "волонтерських програм".

Про це повідомило Представництво Президента України в АР Крим, передає Цензор.НЕТ.

За даними відомства, понад тисячу студентів залучено до фейкових "навчань з тактичної медицини", які насправді полягають у комплектуванні аптечок для потреб армії РФ. Ще близько 800 студентів змушують розмальовувати дитячі садки в Сімферополі портретами Володимира Путіна, символікою ЗС РФ і зображеннями бойових дій - під виглядом "волонтерської діяльності".

У Севастополі запроваджено "трудовий семестр" для школярів. Замість літнього відпочинку дітей змушують працювати на будівництвах і в комунальних установах. Як зазначають у Представництві, це фактична експлуатація дитячої праці під прикриттям "виховання працьовитості". До того ж, школярам пропонують участь у пропагандистських поїздках до Росії як альтернативу "трудовим загонам".

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