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Студентів і школярів примушують до участі у військових вишколах в окупованому Криму, - Представництво Президента в АРК

Школа

У тимчасово окупованому Криму російська окупаційна адміністрація використовує студентів і школярів для прикриття військових та пропагандистських цілей, залучаючи їх до так званих "грантових проєктів" і "волонтерських програм".

Про це повідомило Представництво Президента України в АР Крим, передає Цензор.НЕТ.

За даними відомства, понад тисячу студентів залучено до фейкових "навчань з тактичної медицини", які насправді полягають у комплектуванні аптечок для потреб армії РФ. Ще близько 800 студентів змушують розмальовувати дитячі садки в Сімферополі портретами Володимира Путіна, символікою ЗС РФ і зображеннями бойових дій - під виглядом "волонтерської діяльності".

У Севастополі запроваджено "трудовий семестр" для школярів. Замість літнього відпочинку дітей змушують працювати на будівництвах і в комунальних установах. Як зазначають у Представництві, це фактична експлуатація дитячої праці під прикриттям "виховання працьовитості". До того ж, школярам пропонують участь у пропагандистських поїздках до Росії як альтернативу "трудовим загонам".

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діти (5152) Крим (14190) школа (2226)


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А в Україні підлітки палять автомобілі та руйнують пам'ятники воїнів і ніхто з цим нічого не робить.
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09.06.2025 15:18 Відповісти
Зате в Україні майже немає патріотичного виховання в навчальних закладах, це все на совісті міністерства освіти
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09.06.2025 15:41 Відповісти
Це все на відповідальності зеленського, його шобли, КМУ і, не кидайте в мене тапками, на усіх попередниках, а також на ЄС, яка забороняла патріотичне виховання у школах, бо на думку ЄС це пропаганда і цим повинні займатися батьки.
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09.06.2025 16:27 Відповісти
Зате на підконрольній території України нікого ні до чого не примушують. А потім ловлять 14-18 річних агентів ФСБ
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09.06.2025 16:25 Відповісти
Говорят что бандеровцы убивали учителей. Я сначала не верерил. А сейчас верю. И я только за! Мариванн надо убивать. Это не люди.
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09.06.2025 16:44 Відповісти
 
 