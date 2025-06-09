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РФ перекидає нову військову техніку з Криму до Курської області, - Андрющенко. ВIДЕО

Російські війська здійснили масштабне перекидання військової техніки та особового складу з тимчасово окупованого Криму до Курської області РФ.

Про це повідомив у телеграмі очільник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, це стало найбільшим перекиданням за останні пів року та першим такого масштабу від початку повномасштабного вторгнення.

Зокрема, вихідними колони техніки прямували через Маріуполь у бік Новоазовська, звідти - до Таганрога. Зафіксовано щонайменше 10 самохідних артилерійських установок у стані "нова", понад 40 вантажівок із живою силою та боєкомплектом, а також один комплекс ППО.

За інформацією Центру, цю техніку згодом перевантажують на залізницю з метою подальшого перекидання до Курської області Росії, тобто - в напрямку Сумської області України.

Андрющенко зазначив, що особливо показовим є постачання нових САУ саме з боку Криму, що може свідчити про зміни у логістиці чи стратегічному розподілі резервів армії РФ.

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Автор: 

Крим (14190) техніка (1857) Андрющенко Петро (697) Курськ (1160)


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Топ коментарі
+3
Андрющенко учора у якомусь інтервью розказуав що ЗСУ ЗАРАЗ вдарять Нептуном по Криму?
цікаво, обовʼязково про це розповідати всьому світу?
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09.06.2025 12:15 Відповісти
+2
Можлива операція з дезінформації ЗСУ при підготовці головного удару у напрямку на Запоріжжя в наближчий тиждень-два.
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09.06.2025 12:16 Відповісти
+2
ГУР не строит свои отчеты на основании данных Андрющенко.
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09.06.2025 12:18 Відповісти
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Андрющенко учора у якомусь інтервью розказуав що ЗСУ ЗАРАЗ вдарять Нептуном по Криму?
цікаво, обовʼязково про це розповідати всьому світу?
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09.06.2025 12:15 Відповісти
А потриндіти? Вони ж язиками ляпають - ми стільки постів не пишемо..
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09.06.2025 12:18 Відповісти
Можлива операція з дезінформації ЗСУ при підготовці головного удару у напрямку на Запоріжжя в наближчий тиждень-два.
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09.06.2025 12:16 Відповісти
ГУР не строит свои отчеты на основании данных Андрющенко.
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09.06.2025 12:18 Відповісти
і саме через люб'язно наданий ************ і шайкой, шатловий коридор, з новопобудованими ігрівой обізяной і братками дорогами.
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09.06.2025 12:19 Відповісти
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09.06.2025 12:20 Відповісти
смішно але курська компанія починалася задля захисту сумської области.
якось, лайняно наші інженери будуть фортифікації а сирський лайняно розставляє війка якщо так легко ворог зайшов і пішов далі до сум.
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09.06.2025 12:29 Відповісти
Kurskaja operacija eto jedinstvenoje xorosaja operacija provedina Sirskim pri ego upravlenijem,i ecio byla odna kogda Charkovskuju oblast osvobodili,no eto davno bylo .Vojni zacytoj nevygrajutsia,kakaja byla bi oborona ego rano ili pozno probjut.dolzni bit i kontranastuplenije i ne raz v god
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09.06.2025 12:44 Відповісти
канешна
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09.06.2025 12:51 Відповісти
ну так дело идет к тому- не сегодня завтра будет эвакуация сум- наполеон, недомерок гребанный довоевался, докомандовался
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09.06.2025 12:53 Відповісти
І чому ніхто не завадив?
Це, що далі ніж чебоксари?
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09.06.2025 12:39 Відповісти
***** проводит демилитаризации украинского Крыма?!🤡🥳🤗🤪🤣
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09.06.2025 12:43 Відповісти
То крымскій міст прцює?
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09.06.2025 12:43 Відповісти
работает
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09.06.2025 12:56 Відповісти
Небо чисте , їдуть спокійно - нічим вдарити ?
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09.06.2025 13:28 Відповісти
 
 