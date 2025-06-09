РФ перекидає нову військову техніку з Криму до Курської області, - Андрющенко. ВIДЕО
Російські війська здійснили масштабне перекидання військової техніки та особового складу з тимчасово окупованого Криму до Курської області РФ.
Про це повідомив у телеграмі очільник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, це стало найбільшим перекиданням за останні пів року та першим такого масштабу від початку повномасштабного вторгнення.
Зокрема, вихідними колони техніки прямували через Маріуполь у бік Новоазовська, звідти - до Таганрога. Зафіксовано щонайменше 10 самохідних артилерійських установок у стані "нова", понад 40 вантажівок із живою силою та боєкомплектом, а також один комплекс ППО.
За інформацією Центру, цю техніку згодом перевантажують на залізницю з метою подальшого перекидання до Курської області Росії, тобто - в напрямку Сумської області України.
Андрющенко зазначив, що особливо показовим є постачання нових САУ саме з боку Криму, що може свідчити про зміни у логістиці чи стратегічному розподілі резервів армії РФ.
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цікаво, обовʼязково про це розповідати всьому світу?
якось, лайняно наші інженери будуть фортифікації а сирський лайняно розставляє війка якщо так легко ворог зайшов і пішов далі до сум.
Це, що далі ніж чебоксари?