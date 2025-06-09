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РФ перебрасывает новую военную технику из Крыма в Курскую область, - Андрющенко. ВИДЕО

Российские войска осуществили масштабную переброску военной техники и личного состава из временно оккупированного Крыма в Курскую область РФ.

Об этом сообщил в телеграме глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, это стало крупнейшей переброской за последние полгода и первой такого масштаба с начала полномасштабного вторжения.

В частности, на выходных колонны техники направлялись через Мариуполь в сторону Новоазовска, оттуда - в Таганрог. Зафиксировано не менее 10 самоходных артиллерийских установок в состоянии "новая", более 40 грузовиков с живой силой и боекомплектом, а также один комплекс ПВО.

По информации Центра, эту технику впоследствии перегружают на железную дорогу с целью дальнейшей переброски в Курскую область России, то есть - в направлении Сумской области Украины.

Андрющенко отметил, что особенно показательным является поставка новых САУ именно со стороны Крыма, что может свидетельствовать об изменениях в логистике или стратегическом распределении резервов армии РФ.

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Автор: 

Крым (26425) техника (1751) Андрющенко Петр (584) Курск (1148)


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Топ комментарии
+3
Андрющенко учора у якомусь інтервью розказуав що ЗСУ ЗАРАЗ вдарять Нептуном по Криму?
цікаво, обовʼязково про це розповідати всьому світу?
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09.06.2025 12:15 Ответить
+2
Можлива операція з дезінформації ЗСУ при підготовці головного удару у напрямку на Запоріжжя в наближчий тиждень-два.
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09.06.2025 12:16 Ответить
+2
ГУР не строит свои отчеты на основании данных Андрющенко.
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09.06.2025 12:18 Ответить
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Андрющенко учора у якомусь інтервью розказуав що ЗСУ ЗАРАЗ вдарять Нептуном по Криму?
цікаво, обовʼязково про це розповідати всьому світу?
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09.06.2025 12:15 Ответить
А потриндіти? Вони ж язиками ляпають - ми стільки постів не пишемо..
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09.06.2025 12:18 Ответить
Можлива операція з дезінформації ЗСУ при підготовці головного удару у напрямку на Запоріжжя в наближчий тиждень-два.
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09.06.2025 12:16 Ответить
ГУР не строит свои отчеты на основании данных Андрющенко.
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09.06.2025 12:18 Ответить
і саме через люб'язно наданий ************ і шайкой, шатловий коридор, з новопобудованими ігрівой обізяной і братками дорогами.
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09.06.2025 12:19 Ответить
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09.06.2025 12:20 Ответить
смішно але курська компанія починалася задля захисту сумської области.
якось, лайняно наші інженери будуть фортифікації а сирський лайняно розставляє війка якщо так легко ворог зайшов і пішов далі до сум.
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09.06.2025 12:29 Ответить
Kurskaja operacija eto jedinstvenoje xorosaja operacija provedina Sirskim pri ego upravlenijem,i ecio byla odna kogda Charkovskuju oblast osvobodili,no eto davno bylo .Vojni zacytoj nevygrajutsia,kakaja byla bi oborona ego rano ili pozno probjut.dolzni bit i kontranastuplenije i ne raz v god
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09.06.2025 12:44 Ответить
канешна
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09.06.2025 12:51 Ответить
ну так дело идет к тому- не сегодня завтра будет эвакуация сум- наполеон, недомерок гребанный довоевался, докомандовался
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09.06.2025 12:53 Ответить
І чому ніхто не завадив?
Це, що далі ніж чебоксари?
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09.06.2025 12:39 Ответить
***** проводит демилитаризации украинского Крыма?!🤡🥳🤗🤪🤣
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09.06.2025 12:43 Ответить
То крымскій міст прцює?
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09.06.2025 12:43 Ответить
работает
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09.06.2025 12:56 Ответить
Небо чисте , їдуть спокійно - нічим вдарити ?
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09.06.2025 13:28 Ответить
 
 