РФ перебрасывает новую военную технику из Крыма в Курскую область, - Андрющенко. ВИДЕО
Российские войска осуществили масштабную переброску военной техники и личного состава из временно оккупированного Крыма в Курскую область РФ.
Об этом сообщил в телеграме глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, это стало крупнейшей переброской за последние полгода и первой такого масштаба с начала полномасштабного вторжения.
В частности, на выходных колонны техники направлялись через Мариуполь в сторону Новоазовска, оттуда - в Таганрог. Зафиксировано не менее 10 самоходных артиллерийских установок в состоянии "новая", более 40 грузовиков с живой силой и боекомплектом, а также один комплекс ПВО.
По информации Центра, эту технику впоследствии перегружают на железную дорогу с целью дальнейшей переброски в Курскую область России, то есть - в направлении Сумской области Украины.
Андрющенко отметил, что особенно показательным является поставка новых САУ именно со стороны Крыма, что может свидетельствовать об изменениях в логистике или стратегическом распределении резервов армии РФ.
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цікаво, обовʼязково про це розповідати всьому світу?
якось, лайняно наші інженери будуть фортифікації а сирський лайняно розставляє війка якщо так легко ворог зайшов і пішов далі до сум.
Це, що далі ніж чебоксари?