Рютте: Обещание принять Украину в НАТО останется в силе, даже если не будет упоминаться на саммите Альянса
Обещание государств НАТО в будущем принять в свой состав Украину останется в силе, даже если об этом не будет упоминания в коммюнике по итогам июньского саммита Альянса.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в Лондоне, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы говорили, что этот путь в НАТО - необратимый. И эта оценка не изменится и после саммита", - сказал генсек НАТО.
Рютте не исключил, что в коммюнике по итогам саммита НАТО в Нидерландах эта тема не получит отражения.
"Если этого не будет в коммюнике, то в этом не будет ничего страшного", - сказал он.
В то же время Рютте отметил, что в целом связанная с Украиной тематика в коммюнике, вероятно, все же будет.
Он добавил, что НАТО не обязательно на всех встречах повторять уже известную позицию по всем вопросам. Также генсек Альянса напомнил, что сейчас среди стран блока нет единого мнения относительно того, пришло ли время принимать Украину в НАТО.
Напомним, что 24-25 июня в Гааге состоится саммит НАТО.
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Не прймають , до НАТО , країни в стані війни , або з невирішиними територіальними суперечками !
для досягнення наступного рівня необхідно перестати згадувати Україну.
Просто кажіть "шлях всіх бажаючих до НАТО є незворотнім , але міст ще не збудовано"
очевидно що страх заважає нас прийняти в НАТО і очевидно що якщо Україна відіб'ється а росія нападе знову але не на Україну а на НАТО то Україну в НАТо приймуть миттєво, ще до обіду щоб ми замість европейців воювали бо той скот заплив жиром і нічого не бачить впритул.
харківські, донецькі, дніпровські клани не підтримували позиціонування на НАТО бо лякалися цього і лякалися втратили електорат.
електорат хотів жерти, срати, сцяти, ї*атися але не думати.
що ж, ми це заслужили бо на кожних виборах то за проросійськість то за руцкєязик голосували замість НАТО і газових пічок для виродків.
доголосувалися.