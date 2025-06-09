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Новости Членство Украины в НАТО
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Рютте: Обещание принять Украину в НАТО останется в силе, даже если не будет упоминаться на саммите Альянса

Рютте о пути Украины в НАТО

Обещание государств НАТО в будущем принять в свой состав Украину останется в силе, даже если об этом не будет упоминания в коммюнике по итогам июньского саммита Альянса.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в Лондоне, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы говорили, что этот путь в НАТО - необратимый. И эта оценка не изменится и после саммита", - сказал генсек НАТО.

Рютте не исключил, что в коммюнике по итогам саммита НАТО в Нидерландах эта тема не получит отражения.

"Если этого не будет в коммюнике, то в этом не будет ничего страшного", - сказал он.

В то же время Рютте отметил, что в целом связанная с Украиной тематика в коммюнике, вероятно, все же будет.

Он добавил, что НАТО не обязательно на всех встречах повторять уже известную позицию по всем вопросам. Также генсек Альянса напомнил, что сейчас среди стран блока нет единого мнения относительно того, пришло ли время принимать Украину в НАТО.

Напомним, что 24-25 июня в Гааге состоится саммит НАТО.

Читайте также: В долгосрочной перспективе Украина станет членом НАТО, - президент Эстонии Карис

Автор: 

НАТО (10086) саммит (1196) Рютте Марк (391)


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Топ комментарии
+1
"Обіцянка - цацянка , а дурникам - радість !" ( народна приказка)
Не прймають , до НАТО , країни в стані війни , або з невирішиними територіальними суперечками !
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09.06.2025 19:32 Ответить
+1
Отак просто і послав Трампа на×уй.
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09.06.2025 19:33 Ответить
+1
розблоковано досягнення: новий рівень жалюгідності .

для досягнення наступного рівня необхідно перестати згадувати Україну.
Просто кажіть "шлях всіх бажаючих до НАТО є незворотнім , але міст ще не збудовано"
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09.06.2025 19:37 Ответить
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"Обіцянка - цацянка , а дурникам - радість !" ( народна приказка)
Не прймають , до НАТО , країни в стані війни , або з невирішиними територіальними суперечками !
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09.06.2025 19:32 Ответить
Обіцянка - цяцянка
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09.06.2025 19:33 Ответить
Отак просто і послав Трампа на×уй.
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09.06.2025 19:33 Ответить
"Казав пан - кожух дам, та й слово його тепле", і на тому дякують Українці, Рютте Марку!! Він, не так, як банкрот Трамп, упродовж 130 днів, меле одну полову!
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09.06.2025 19:34 Ответить
Спостерігаємо, за діарейними висерами з московської вигрібної по команді фсбшників, фас…
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09.06.2025 19:35 Ответить
розблоковано досягнення: новий рівень жалюгідності .

для досягнення наступного рівня необхідно перестати згадувати Україну.
Просто кажіть "шлях всіх бажаючих до НАТО є незворотнім , але міст ще не збудовано"
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09.06.2025 19:37 Ответить
Рютте - "обіцянка так і залишиться обіцянкою" 🤣🤣🤣
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09.06.2025 19:50 Ответить
Так головне ж те, що обіцяти не припинять
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09.06.2025 19:54 Ответить
сама через відмову прийняти Україну в НАТО і пролилися ріки української крови і цей тяжкий гріх як на українських політиках що піддакував та підхіхікував путіну так і на заході.
очевидно що страх заважає нас прийняти в НАТО і очевидно що якщо Україна відіб'ється а росія нападе знову але не на Україну а на НАТО то Україну в НАТо приймуть миттєво, ще до обіду щоб ми замість европейців воювали бо той скот заплив жиром і нічого не бачить впритул.
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09.06.2025 19:54 Ответить
треба не забувати хто це робив. Мені згадалося одне зізнання шухрічя в одній із промові у наталочки мосійчук. Він казав, що ще в часи коли він був міністром надзвичайних ситуацій, він саботував рішення які приймали на уряді. Нагадаю, це було в часи коли прем єром була баба юля. Подейкують, що шухріч став міністром завдяки тому що гарно грав пісьуном по юліних булочках.
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09.06.2025 20:25 Ответить
шуфрич це дрібна шістка.
харківські, донецькі, дніпровські клани не підтримували позиціонування на НАТО бо лякалися цього і лякалися втратили електорат.
електорат хотів жерти, срати, сцяти, ї*атися але не думати.
що ж, ми це заслужили бо на кожних виборах то за проросійськість то за руцкєязик голосували замість НАТО і газових пічок для виродків.
доголосувалися.
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09.06.2025 20:30 Ответить
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09.06.2025 20:09 Ответить
Ніколи Україну не приймуть до НАТО, вистачить вже цих казок. Ми потрібні заходу виключно як буфер, так що пора вже б почати думати і жити своїм розумом
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09.06.2025 20:11 Ответить
Обіцяла би ісчо, да боліт влагалісчо!
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09.06.2025 20:30 Ответить
Це вже щось Надприродне)
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09.06.2025 20:54 Ответить
Прочитав, посміхнувся. Як не крути, а винні всі, тільки не самі українці, коли їх запрошували вступили до НАТО, а вони разом з комуняками і прогресивними соціалістами крутили хоровиди "НАТО НІ", "РОСІЯ БРАТИ", чи то американці виступали тут в Миколаєві, Одесі, Києві, Криму проти НАТО? А що то за пареньок із Кривого Рогу відмовився їхати на саміт НАТО навіть коли на нас напала? То на чиєму він тоді був боці? Але про що я, винні США, європейці, чайки, риби, собаки, коти і тільки не зазомбований нарід.
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09.06.2025 20:57 Ответить
 
 