Рютте: Обещание принять Украину в НАТО останется в силе, даже если не будет упоминаться на саммите Альянса

Обещание государств НАТО в будущем принять в свой состав Украину останется в силе, даже если об этом не будет упоминания в коммюнике по итогам июньского саммита Альянса.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в Лондоне, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы говорили, что этот путь в НАТО - необратимый. И эта оценка не изменится и после саммита", - сказал генсек НАТО.

Рютте не исключил, что в коммюнике по итогам саммита НАТО в Нидерландах эта тема не получит отражения.

"Если этого не будет в коммюнике, то в этом не будет ничего страшного", - сказал он.

В то же время Рютте отметил, что в целом связанная с Украиной тематика в коммюнике, вероятно, все же будет.

Он добавил, что НАТО не обязательно на всех встречах повторять уже известную позицию по всем вопросам. Также генсек Альянса напомнил, что сейчас среди стран блока нет единого мнения относительно того, пришло ли время принимать Украину в НАТО.

Напомним, что 24-25 июня в Гааге состоится саммит НАТО.

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