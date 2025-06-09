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Новини Членство України в НАТО
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Рютте: Обіцянка прийняти Україну в НАТО залишиться чинною, навіть якщо не буде згадуватися на саміті Альянсу

рютте про шлях України до НАТО

Обіцянка держав НАТО в майбутньому прийняти до свого складу Україну залишиться чинною, навіть якщо про це не буде згадки в комюніке за підсумками червневого саміту Альянсу.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу в Лондоні, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми говорили, що цей шлях до НАТО - незворотній. І ця оцінка не зміниться і після саміту",- сказав генсек НАТО.

Рютте не виключив, що в комюніке за підсумками саміту НАТО в Нідерландах ця тема не отримає відображення.

"Якщо цього не буде в комюніке, то в цьому не буде нічого страшного", - сказав він.

Водночас Рютте зазначив, що загалом пов'язана з Україною тематика в комюніке, ймовірно, все ж буде.

Він додав, що НАТО не обов'язково на всіх зустрічах повторювати вже відому позицію з усіх питань. Також генсек Альянсу нагадав, що наразі серед країн блоку немає єдиної думки щодо того, чи настав час приймати Україну до НАТО.

Нагадаємо, що 24-25 червня в Гаазі відбудеться саміт НАТО.

Читайте також: У довгостроковій перспективі Україна стане членом НАТО, - президент Естонії Каріс

Автор: 

НАТО (6547) саміт (791) Рютте Марк (435)


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Топ коментарі
+1
"Обіцянка - цацянка , а дурникам - радість !" ( народна приказка)
Не прймають , до НАТО , країни в стані війни , або з невирішиними територіальними суперечками !
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09.06.2025 19:32 Відповісти
+1
Отак просто і послав Трампа на×уй.
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09.06.2025 19:33 Відповісти
+1
розблоковано досягнення: новий рівень жалюгідності .

для досягнення наступного рівня необхідно перестати згадувати Україну.
Просто кажіть "шлях всіх бажаючих до НАТО є незворотнім , але міст ще не збудовано"
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09.06.2025 19:37 Відповісти
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"Обіцянка - цацянка , а дурникам - радість !" ( народна приказка)
Не прймають , до НАТО , країни в стані війни , або з невирішиними територіальними суперечками !
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09.06.2025 19:32 Відповісти
Обіцянка - цяцянка
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09.06.2025 19:33 Відповісти
Отак просто і послав Трампа на×уй.
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09.06.2025 19:33 Відповісти
"Казав пан - кожух дам, та й слово його тепле", і на тому дякують Українці, Рютте Марку!! Він, не так, як банкрот Трамп, упродовж 130 днів, меле одну полову!
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09.06.2025 19:34 Відповісти
Спостерігаємо, за діарейними висерами з московської вигрібної по команді фсбшників, фас…
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09.06.2025 19:35 Відповісти
розблоковано досягнення: новий рівень жалюгідності .

для досягнення наступного рівня необхідно перестати згадувати Україну.
Просто кажіть "шлях всіх бажаючих до НАТО є незворотнім , але міст ще не збудовано"
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09.06.2025 19:37 Відповісти
Рютте - "обіцянка так і залишиться обіцянкою" 🤣🤣🤣
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09.06.2025 19:50 Відповісти
Так головне ж те, що обіцяти не припинять
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09.06.2025 19:54 Відповісти
сама через відмову прийняти Україну в НАТО і пролилися ріки української крови і цей тяжкий гріх як на українських політиках що піддакував та підхіхікував путіну так і на заході.
очевидно що страх заважає нас прийняти в НАТО і очевидно що якщо Україна відіб'ється а росія нападе знову але не на Україну а на НАТО то Україну в НАТо приймуть миттєво, ще до обіду щоб ми замість европейців воювали бо той скот заплив жиром і нічого не бачить впритул.
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09.06.2025 19:54 Відповісти
треба не забувати хто це робив. Мені згадалося одне зізнання шухрічя в одній із промові у наталочки мосійчук. Він казав, що ще в часи коли він був міністром надзвичайних ситуацій, він саботував рішення які приймали на уряді. Нагадаю, це було в часи коли прем єром була баба юля. Подейкують, що шухріч став міністром завдяки тому що гарно грав пісьуном по юліних булочках.
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09.06.2025 20:25 Відповісти
шуфрич це дрібна шістка.
харківські, донецькі, дніпровські клани не підтримували позиціонування на НАТО бо лякалися цього і лякалися втратили електорат.
електорат хотів жерти, срати, сцяти, ї*атися але не думати.
що ж, ми це заслужили бо на кожних виборах то за проросійськість то за руцкєязик голосували замість НАТО і газових пічок для виродків.
доголосувалися.
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09.06.2025 20:30 Відповісти
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09.06.2025 20:09 Відповісти
Ніколи Україну не приймуть до НАТО, вистачить вже цих казок. Ми потрібні заходу виключно як буфер, так що пора вже б почати думати і жити своїм розумом
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09.06.2025 20:11 Відповісти
Обіцяла би ісчо, да боліт влагалісчо!
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09.06.2025 20:30 Відповісти
 
 