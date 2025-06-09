Рютте: Обіцянка прийняти Україну в НАТО залишиться чинною, навіть якщо не буде згадуватися на саміті Альянсу

Обіцянка держав НАТО в майбутньому прийняти до свого складу Україну залишиться чинною, навіть якщо про це не буде згадки в комюніке за підсумками червневого саміту Альянсу.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу в Лондоні, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми говорили, що цей шлях до НАТО - незворотній. І ця оцінка не зміниться і після саміту",- сказав генсек НАТО.

Рютте не виключив, що в комюніке за підсумками саміту НАТО в Нідерландах ця тема не отримає відображення.

"Якщо цього не буде в комюніке, то в цьому не буде нічого страшного", - сказав він.

Водночас Рютте зазначив, що загалом пов'язана з Україною тематика в комюніке, ймовірно, все ж буде.

Він додав, що НАТО не обов'язково на всіх зустрічах повторювати вже відому позицію з усіх питань. Також генсек Альянсу нагадав, що наразі серед країн блоку немає єдиної думки щодо того, чи настав час приймати Україну до НАТО.

Нагадаємо, що 24-25 червня в Гаазі відбудеться саміт НАТО.

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