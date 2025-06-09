Рютте: Обіцянка прийняти Україну в НАТО залишиться чинною, навіть якщо не буде згадуватися на саміті Альянсу
Обіцянка держав НАТО в майбутньому прийняти до свого складу Україну залишиться чинною, навіть якщо про це не буде згадки в комюніке за підсумками червневого саміту Альянсу.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу в Лондоні, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми говорили, що цей шлях до НАТО - незворотній. І ця оцінка не зміниться і після саміту",- сказав генсек НАТО.
Рютте не виключив, що в комюніке за підсумками саміту НАТО в Нідерландах ця тема не отримає відображення.
"Якщо цього не буде в комюніке, то в цьому не буде нічого страшного", - сказав він.
Водночас Рютте зазначив, що загалом пов'язана з Україною тематика в комюніке, ймовірно, все ж буде.
Він додав, що НАТО не обов'язково на всіх зустрічах повторювати вже відому позицію з усіх питань. Також генсек Альянсу нагадав, що наразі серед країн блоку немає єдиної думки щодо того, чи настав час приймати Україну до НАТО.
Нагадаємо, що 24-25 червня в Гаазі відбудеться саміт НАТО.
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Не прймають , до НАТО , країни в стані війни , або з невирішиними територіальними суперечками !
для досягнення наступного рівня необхідно перестати згадувати Україну.
Просто кажіть "шлях всіх бажаючих до НАТО є незворотнім , але міст ще не збудовано"
очевидно що страх заважає нас прийняти в НАТО і очевидно що якщо Україна відіб'ється а росія нападе знову але не на Україну а на НАТО то Україну в НАТо приймуть миттєво, ще до обіду щоб ми замість европейців воювали бо той скот заплив жиром і нічого не бачить впритул.
харківські, донецькі, дніпровські клани не підтримували позиціонування на НАТО бо лякалися цього і лякалися втратили електорат.
електорат хотів жерти, срати, сцяти, ї*атися але не думати.
що ж, ми це заслужили бо на кожних виборах то за проросійськість то за руцкєязик голосували замість НАТО і газових пічок для виродків.
доголосувалися.