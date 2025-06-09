Силы ПВО работают на Киевщине: область атакуют вражеские БПЛА
Под конец суток понедельника, 9 июня, в Киевской области работали Силы противовоздушной обороны на фоне атаки российских дронов.
Об этом сообщила Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - сказано в сообщении.
Жителей области призвали соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.
Ранее сообщалось, что вечером 9 июня российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
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і ніхто не в змозі
зупинити знахабнілого , кремлівського виродка , який намагається
поставити на коліна украінців !!
Середній палець в твоє гниле рило від украінців !!