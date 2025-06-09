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Новости Атака БпЛА на Киевщину
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Силы ПВО работают на Киевщине: область атакуют вражеские БПЛА

ПВО работает в Киевской области

Под конец суток понедельника, 9 июня, в Киевской области работали Силы противовоздушной обороны на фоне атаки российских дронов.

Об этом сообщила Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - сказано в сообщении.

Жителей области призвали соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

Ранее сообщалось, что вечером 9 июня российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Автор: 

беспилотник (3767) Киевская область (4199) ПВО (2838)


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Терор кацапья в нашій краіні продовжується
і ніхто не в змозі
зупинити знахабнілого , кремлівського виродка , який намагається
поставити на коліна украінців !!
Середній палець в твоє гниле рило від украінців !!
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09.06.2025 23:58 Ответить
Полетіли соколики
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10.06.2025 00:02 Ответить
 
 