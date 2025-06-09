Силы ПВО работают на Киевщине: область атакуют вражеские БПЛА

Под конец суток понедельника, 9 июня, в Киевской области работали Силы противовоздушной обороны на фоне атаки российских дронов.

Об этом сообщила Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - сказано в сообщении.

Жителей области призвали соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

Ранее сообщалось, что вечером 9 июня российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.