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Новини Атака БпЛА на Київщину
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Сили ППО працюють на Київщині: область атакують ворожі БпЛА

ппо працює на Київщині

Під кінець доби понеділка, 9 червня, в Київській області працювали Сили протиповітряної оборони на тлі атаки російських дронів.

Про це повідомила Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - сказано в повідомленні.

Мешканців області закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

Раніше повідомлялося, що ввечері 9 червня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Автор: 

безпілотник (4348) Київська область (4094) ППО (3279)


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Терор кацапья в нашій краіні продовжується
і ніхто не в змозі
зупинити знахабнілого , кремлівського виродка , який намагається
поставити на коліна украінців !!
Середній палець в твоє гниле рило від украінців !!
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09.06.2025 23:58 Відповісти
Полетіли соколики
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10.06.2025 00:02 Відповісти
 
 