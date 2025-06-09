Сили ППО працюють на Київщині: область атакують ворожі БпЛА
Під кінець доби понеділка, 9 червня, в Київській області працювали Сили протиповітряної оборони на тлі атаки російських дронів.
Про це повідомила Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - сказано в повідомленні.
Мешканців області закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.
Раніше повідомлялося, що ввечері 9 червня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
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і ніхто не в змозі
зупинити знахабнілого , кремлівського виродка , який намагається
поставити на коліна украінців !!
Середній палець в твоє гниле рило від украінців !!