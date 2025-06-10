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Новости Обстрелы Днепропетровщины
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Враг не останавливает террор в Никопольском районе: ночью ранены двое мужчин

Российские захватчики с вечера 9 июня атаковали два района Днепропетровщины, есть разрушения и пострадавшие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

Агрессор бил FPV-дронами и артиллерией. Терроризировал сам Никополь, Марганецкую, Покровскую и Мировскую громады.

Пострадали двое мужчин 43 и 53 лет. Оба в больнице в состоянии средней тяжести.

Повреждены инфраструктура, многоэтажка, СТО, гараж, линия электропередач. Произошел пожар, который спасатели потушили.

На Синельниковщине от ударов беспилотниками страдали Межевская и Славянская громады.

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Днепропетровская область
Днепропетровская область
Днепропетровская область
Днепропетровская область

Возникло возгорание - его пожарные ликвидировали. Практически разрушен дом культуры, поврежден частный дом.

Автор: 

обстрел (27913) Днепропетровская область (4090) Никопольский район (271) Синельниковский район (99)


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