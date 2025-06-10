Враг не останавливает террор в Никопольском районе: ночью ранены двое мужчин
Российские захватчики с вечера 9 июня атаковали два района Днепропетровщины, есть разрушения и пострадавшие.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.
Агрессор бил FPV-дронами и артиллерией. Терроризировал сам Никополь, Марганецкую, Покровскую и Мировскую громады.
Пострадали двое мужчин 43 и 53 лет. Оба в больнице в состоянии средней тяжести.
Повреждены инфраструктура, многоэтажка, СТО, гараж, линия электропередач. Произошел пожар, который спасатели потушили.
На Синельниковщине от ударов беспилотниками страдали Межевская и Славянская громады.
Возникло возгорание - его пожарные ликвидировали. Практически разрушен дом культуры, поврежден частный дом.
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