Один человек погиб и один пострадал вследствие российских обстрелов Никопольщины, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 9 июня враг атаковал Никопольщину. Бил по райцентру, Марганецкой, Мировской, Покровской, Червоногригорьевской и Томаковской громадах. Применял БпЛА и артиллерию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Никопольский район

"К сожалению, погиб человек. Еще один мужчина, которому 46 лет, получил ранения. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести", - рассказал начальник ОВА.

Также повреждены гимназия, сельскохозяйственное предприятие, трактор и грузовик. Зацепило линию электропередач. Произошло несколько пожаров сухой травы, их потушили.

По уточненной информации, из-за утреннего удара по Покровской громаде там изуродованы гараж, газопровод и линия электропередач.

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Синельниковский район

На Синельниковщине агрессор ударил по Маломихайловской и Новопавловской громадам. Ударил беспилотником и КАБами. Повреждены автомобиль и частный дом.

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