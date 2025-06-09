Одна людина загинула та одна постраждала внаслідок російських обстрілів Нікопольшини, - ОВА. ФОТОрепортаж

Протягом 9 червня ворог атакував Нікопольщину. Бив по райцентру, Марганецькій, Мирівській, Покровській, Червоногригорівській і Томаківській громадах. Застосовував БпЛА та артилерію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Нікопольський район

"На жаль, загинула людина. Ще один чоловік, якому 46 років, отримав поранення. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості", - розповів начальник ОВА.

Також пошкоджені гімназія, сільськогосподарське підприємство, трактор і вантажівка. Зачепило лінію електропередач. Сталося кілька пожеж сухої трави, їх загасили.

За уточненою інформацією, через ранковий удар по Покровській громаді там понівечені гараж, газогін та лінія електропередач.

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Синельниківський район

На Синельниківщині агресор поцілив по Маломихайлівській та Новопавлівській громадах. Вдарив безпілотником й КАБами. Побиті автівка і приватний будинок.

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