Ворог не полишає тероризувати Нікопольщину: вночі поранено двох чоловіків

Російські загарбники з вечора 9 червня атакували два райони Дніпропетровщини, є руйнування та постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Агресор бив FPV-дронами та артилерією. Тероризував сам Нікополь, Марганецьку, Покровську і Мирівську громади.

Постраждали двоє чоловіків 43 і 53 років. Обидва в лікарні у стані середньої тяжкості.

Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка, СТО, гараж, лінія електропередач. Сталася пожежа, яку рятувальники загасили.

На Синельниківщині від ударів безпілотниками потерпали Межівська і Слов'янська громади.

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Виникло займання – його вогнеборці ліквідували. Практично зруйнований будинок культури, понівечена приватна оселя.