Ворог не полишає тероризувати Нікопольщину: вночі поранено двох чоловіків
Російські загарбники з вечора 9 червня атакували два райони Дніпропетровщини, є руйнування та постраждалі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
Агресор бив FPV-дронами та артилерією. Тероризував сам Нікополь, Марганецьку, Покровську і Мирівську громади.
Постраждали двоє чоловіків 43 і 53 років. Обидва в лікарні у стані середньої тяжкості.
Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка, СТО, гараж, лінія електропередач. Сталася пожежа, яку рятувальники загасили.
На Синельниківщині від ударів безпілотниками потерпали Межівська і Слов'янська громади.
Виникло займання – його вогнеборці ліквідували. Практично зруйнований будинок культури, понівечена приватна оселя.
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