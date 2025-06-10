15 "шахедов" сбили над Черкасщиной: обошлось без последствий
В ночь на вторник, 10 июня 2025 года, войска РФ атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками. Работали силы ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Черкасской ОВА.
Как отмечается, в пределах территории области было обезврежено 15 российских БПЛА.
"Травмированных нет. По предварительным данным, обошлось и без последствий для инфраструктуры. Обследование территории продолжается", - добавляют в ОВА.
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