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Новости Атака беспилотников на Черкасскую область
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15 "шахедов" сбили над Черкасщиной: обошлось без последствий

шахед атакует Черкасскую область

В ночь на вторник, 10 июня 2025 года, войска РФ атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками. Работали силы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Черкасской ОВА.

Как отмечается, в пределах территории области было обезврежено 15 российских БПЛА.

"Травмированных нет. По предварительным данным, обошлось и без последствий для инфраструктуры. Обследование территории продолжается", - добавляют в ОВА.

Также смотрите: 33 БПЛА уничтожено над Черкасской областью: есть повреждения гражданской инфраструктуры. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

Шахед (1171) Черкасская область (81)


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