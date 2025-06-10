15 "Шахедів" збили над Черкащиною: минулося без наслідків

У ніч проти вівторка, 10 червня 2025 року, війська РФ атакували Черкащину ударними безпілотниками. Працювали сили ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Черкаської ОВА.

Як зазначається, у межах території області було знешкоджено 15 російських БпЛА.

"Травмованих немає. За попередніми даними, минулось і без наслідків для інфраструктури. Обстеження території триває", - додають в ОВА.

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