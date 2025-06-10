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Новости Обстрелы Харьковщина
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Сутки на Харьковщине: враг атаковал 8 населенных пунктов, пострадали 4 человека

обстрелы Харьковской области

За минувшие сутки, 9 июня, российские захватчики атаковали Харьковщину ракетой, КАБами и ударными дронами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов в г. Купянска пострадал 63-летний мужчина; в г. Дергачи пострадал 56-летний мужчина. В результате подрыва на неизвестном предмете в с. Циркуны пострадали 58-летний и 20-летний мужчины.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

  • 1 ракета Х-38;
  • 7 КАБ;
  • 9 БПЛА типа "Шахед";
  • 2 БПЛА типа "Ланцет";
  • 3 FPV-дрона;
  • 1 БПЛА (тип устанавливается).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Купянском районе повреждены 4 дома (в пос. Купянск-Узловой и с. Смородьковка), автомобиль (г. Купянск);
  • в Чугуевском районе повреждены 3 частных дома (с. Верхняя Писаревка).

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Автор: 

обстрел (27913) Дергачи (16) Харьковская область (1095) Купянский район (250) Харьковский район (352) Чугуевский район (139) Купянск (683) Циркуны (5)


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