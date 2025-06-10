Сутки на Харьковщине: враг атаковал 8 населенных пунктов, пострадали 4 человека
За минувшие сутки, 9 июня, российские захватчики атаковали Харьковщину ракетой, КАБами и ударными дронами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В результате обстрелов в г. Купянска пострадал 63-летний мужчина; в г. Дергачи пострадал 56-летний мужчина. В результате подрыва на неизвестном предмете в с. Циркуны пострадали 58-летний и 20-летний мужчины.
Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:
- 1 ракета Х-38;
- 7 КАБ;
- 9 БПЛА типа "Шахед";
- 2 БПЛА типа "Ланцет";
- 3 FPV-дрона;
- 1 БПЛА (тип устанавливается).
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Купянском районе повреждены 4 дома (в пос. Купянск-Узловой и с. Смородьковка), автомобиль (г. Купянск);
- в Чугуевском районе повреждены 3 частных дома (с. Верхняя Писаревка).
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль