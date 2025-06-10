Доба на Харківщині: ворог атакував 8 населених пунктів, постраждали 4 людей

Минулої доби, 9 червня, російські загарбники атакували Харківщину ракетою, КАБами та ударними дронами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів у м. Куп'янськ постраждав 63-річний чоловік; у м. Дергачі постраждав 56-річний чоловік. Внаслідок підриву на невідомому предметі в с. Циркуни постраждали 58-річний і 20-річний чоловіки.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 ракета Х-38;

7 КАБ;

9 БпЛА типу "Шахед";

2 БпЛА типу "Ланцет";

3 FPV-дрони;

1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено 4 будинки (у сел. Куп’янськ-Вузловий і с. Смородьківка), автомобіль (м. Куп'янськ);

у Чугуївському районі пошкоджено 3 приватні будинки (с. Верхня Писарівка).

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