УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11566 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Харківщини
185 0

Доба на Харківщині: ворог атакував 8 населених пунктів, постраждали 4 людей

обстріли Харківщини

Минулої доби, 9 червня,  російські загарбники атакували Харківщину ракетою, КАБами та ударними дронами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів у м. Куп'янськ постраждав 63-річний чоловік; у м. Дергачі постраждав 56-річний чоловік. Внаслідок підриву на невідомому предметі в с. Циркуни постраждали 58-річний і 20-річний чоловіки.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 1 ракета Х-38;
  • 7 КАБ;
  • 9 БпЛА типу "Шахед";
  • 2 БпЛА типу "Ланцет";
  • 3 FPV-дрони;
  • 1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп'янському районі пошкоджено 4 будинки (у сел. Куп’янськ-Вузловий і с. Смородьківка), автомобіль (м. Куп'янськ);
  • у Чугуївському районі пошкоджено 3 приватні будинки (с. Верхня Писарівка).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу армія РФ здійснила 144 обстріли прикордоння Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, - ОК "Північ"

Автор: 

обстріл (29234) Дергачі (17) Харківська область (1106) Куп’янський район (248) Харківський район (354) Чугуївський район (141) Куп’янськ (807) Циркуни (5)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 