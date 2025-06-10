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Новости Сотрудничество КНДР и РФ
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Россия получает от КНДР широкий спектр оружия: от 122-мм гаубиц до САУ "Коксан", - Буданов

Сколько Коксанов получила Россия от КНДР

Ассортимент вооружения, которое Северная Корея предоставляет России, достаточно широк: от 122-мм гаубиц Д-74 и 107-мм пехотных реактивных систем залпового огня (РСЗО) до 240-мм РСЗО и 170-мм самоходных артиллерийских установок M1989 "Коксан".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью The War Zone заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов.

"Коксан", к сожалению, показывает себя в бою достаточно хорошо. Она стреляет с достаточно большого расстояния, и она достаточно хороша с точки зрения точности", - отметил он.

Буданов отметил, что Россия получила 120 единиц САУ.

"Но я думаю, что поставки будут продолжаться, потому что эти пушки достаточно хорошо себя демонстрируют. Для нас это обидно, потому что это артиллерия для стрельбы на большие расстояния", - отметил глава ГУР МО.

Буданов добавил, Россия и КНДР продолжают расширять сотрудничество. Преимущества отношений Москвы с Пхеньяном очевидны: российскому диктатору Владимиру Путину нужны оружие и солдаты для войны против Украины, лидеру КНДР Ким Чен Ыну - деньги и военные технологии.

Что известно о САУ "Коксан"

"Коксан" - это 170-мм самоходная артиллерийская установка, аналог советских крупнокалиберных систем 2С7 "Пион" и 2С7М "Малка".

Такие пушки считаются одними из самых мощных и дальнобойных видов вооружений в классе ствольной артиллерии.

Дальность стрельбы "Коксанов" - до 40 км, а при использовании снарядов с реактивным ускорителем - до 60 км.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ существенно усовершенствовала баллистические ракеты KN-23 КНДР - поражают цели со смертельной точностью, - Буданов

Автор: 

Буданов Кирилл (460) КНДР (1232) оружие (10267) россия (96216)


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Топ комментарии
+6
Буданга вирішив з надпотужнішим потужність спічей помірятися?
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10.06.2025 11:27 Ответить
+5
Зате Україну увесь вільний світ схвально поплескує по плечу!
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10.06.2025 11:27 Ответить
+4
проблема в том -что россия не отримует -а покупает за хорошее бабло -технологии и продовольствие - а Украина даже не просит - а требует от Запада ракеты -самолеты и ПВо - проблема конечно не в Украине - а антиукраинской власти -набитой евреями -москалями и татарами и конечно в западной трусливости -циничности и желании -чтобы россия - не дай Бог - не проиграла войну и в ней не началась революция с 40 000 ядерных боеголовок
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10.06.2025 11:31 Ответить
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Зате Україну увесь вільний світ схвально поплескує по плечу!
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10.06.2025 11:27 Ответить
Зате у нас замість зброї відосики та клумби
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10.06.2025 11:37 Ответить
Дороги будують. Вже кілька місяців на Одеській трасі біля південного кладовища дурдом. Будують якусь мегарозвязку яка там нахрін не потрібна. Перпендикулярний трасі потік авто там незначний, для перетинання і розворотів були світлофори і все всіх хватало проїхати без питань. Але ж треба мільярди закопати замість дронів і ППО проти шахедів що щоночі кошмарять всю країну і вільно як вдома кружляють над столицею
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10.06.2025 11:50 Ответить
Влада краде час,гроші і життя
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10.06.2025 12:24 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/0Sbmjct9Wzs
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10.06.2025 13:12 Ответить
Буданга вирішив з надпотужнішим потужність спічей помірятися?
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10.06.2025 11:27 Ответить
Тому, гешефтники Трамп з венсом, і мусолять лайно московське, своїми губами, упродовж 130 днів!! Президент Байден, такого злочину проти Мирної України, не робив! ЄС з НАТО ще чешуться, після двох десятиліть, залякування їх *******!!
Слава Україні!
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10.06.2025 11:29 Ответить
проблема в том -что россия не отримует -а покупает за хорошее бабло -технологии и продовольствие - а Украина даже не просит - а требует от Запада ракеты -самолеты и ПВо - проблема конечно не в Украине - а антиукраинской власти -набитой евреями -москалями и татарами и конечно в западной трусливости -циничности и желании -чтобы россия - не дай Бог - не проиграла войну и в ней не началась революция с 40 000 ядерных боеголовок
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10.06.2025 11:31 Ответить
Будванга розійшлася
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10.06.2025 11:36 Ответить
Пупси готові все віддати - окрім ядерки - Пд Корея на ж ненападе - та й Трамп обіцяв їх провідати
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10.06.2025 11:37 Ответить
Здається мені, що цим собакоїдам дуже потрібні пересувні будиночки.
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10.06.2025 11:51 Ответить
На замітку ГУР. Між іншим ,боров ИН є цілком легітивна військова ціль, після того що він робить для України. Так що ду-май-те!
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10.06.2025 12:05 Ответить
І?
Це щоб боялися?
Чи ще щось.
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10.06.2025 12:05 Ответить
 
 