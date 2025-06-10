Россия получает от КНДР широкий спектр оружия: от 122-мм гаубиц до САУ "Коксан", - Буданов

Ассортимент вооружения, которое Северная Корея предоставляет России, достаточно широк: от 122-мм гаубиц Д-74 и 107-мм пехотных реактивных систем залпового огня (РСЗО) до 240-мм РСЗО и 170-мм самоходных артиллерийских установок M1989 "Коксан".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью The War Zone заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов.

"Коксан", к сожалению, показывает себя в бою достаточно хорошо. Она стреляет с достаточно большого расстояния, и она достаточно хороша с точки зрения точности", - отметил он.

Буданов отметил, что Россия получила 120 единиц САУ.

"Но я думаю, что поставки будут продолжаться, потому что эти пушки достаточно хорошо себя демонстрируют. Для нас это обидно, потому что это артиллерия для стрельбы на большие расстояния", - отметил глава ГУР МО.

Буданов добавил, Россия и КНДР продолжают расширять сотрудничество. Преимущества отношений Москвы с Пхеньяном очевидны: российскому диктатору Владимиру Путину нужны оружие и солдаты для войны против Украины, лидеру КНДР Ким Чен Ыну - деньги и военные технологии.

Что известно о САУ "Коксан"

"Коксан" - это 170-мм самоходная артиллерийская установка, аналог советских крупнокалиберных систем 2С7 "Пион" и 2С7М "Малка".

Такие пушки считаются одними из самых мощных и дальнобойных видов вооружений в классе ствольной артиллерии.

Дальность стрельбы "Коксанов" - до 40 км, а при использовании снарядов с реактивным ускорителем - до 60 км.

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