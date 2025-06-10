Росія отримує від КНДР широкий спектр зброї: від 122-мм гаубиць до САУ "Коксан", - Буданов

Асортимент озброєння, яке Північна Корея надає Росії, досить широкий: від 122-мм гаубиць Д-74 і 107-мм піхотних реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) до 240-мм РСЗВ і 170-мм самохідних артилерійських установок M1989 "Коксан".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю The War Zone заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов.

"Коксан", на жаль, показує себе в бою досить добре. Вона стріляє з досить великої відстані, і вона досить хороша з погляду точності", - зазначив він.

Буданов зазначив, що Росія отримала 120 одиниць САУ.

"Але я думаю, що постачання буде продовжуватися, тому що ці гармати досить добре себе демонструють. Для нас це прикро, тому що це артилерія для стрільби на великі відстані", - зазначив голова ГУР МО.

Буданов додав, Росія та КНДР продовжують розширювати співпрацю. Переваги відносин Москви з Пхеньяном очевидні: російському диктатору Владіміру Путіну потрібні зброя та солдати для війни проти України, лідеру КНДР Кім Чен Ину — гроші й військові технології.

Що відомо про САУ "Коксан"

"Коксан" – це 170-мм самохідна артилерійська установка, аналог радянських великокаліберних систем 2С7 "Пион" та 2С7М "Малка".

Такі гармати вважаються одними з найбільш потужних та далекобійних видів озброєнь у класі ствольної артилерії.

Дальність стрільби "Коксанів" – до 40 км, а при використанні снарядів з реактивним прискорювачем – до 60 км.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ суттєво вдосконалила балістичні ракети KN-23 КНДР - вражають цілі зі смертельною точністю, - Буданов