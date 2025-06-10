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Новини Співпраця КНДР та РФ
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Росія отримує від КНДР широкий спектр зброї: від 122-мм гаубиць до САУ "Коксан", - Буданов

Скільки Коксанів отримала Росія від КНДР

Асортимент озброєння, яке Північна Корея надає Росії, досить широкий: від 122-мм гаубиць Д-74 і 107-мм піхотних реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) до 240-мм РСЗВ і 170-мм самохідних артилерійських установок M1989 "Коксан".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю The War Zone заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов.

"Коксан", на жаль, показує себе в бою досить добре. Вона стріляє з досить великої відстані, і вона досить хороша з погляду точності", - зазначив він.

Буданов зазначив, що Росія отримала 120 одиниць САУ. 

"Але я думаю, що постачання буде продовжуватися, тому що ці гармати досить добре себе демонструють. Для нас це прикро, тому що це артилерія для стрільби на великі відстані", - зазначив голова ГУР МО.

Буданов додав, Росія та КНДР продовжують розширювати співпрацю. Переваги відносин Москви з Пхеньяном очевидні: російському диктатору Владіміру Путіну потрібні зброя та солдати для війни проти України, лідеру КНДР Кім Чен Ину — гроші й військові технології.

Що відомо про САУ "Коксан"

"Коксан" – це 170-мм самохідна артилерійська установка, аналог радянських великокаліберних систем 2С7 "Пион" та 2С7М "Малка".

Такі гармати вважаються одними з найбільш потужних та далекобійних видів озброєнь у класі ствольної артилерії.

Дальність стрільби "Коксанів" – до 40 км, а при використанні снарядів з реактивним прискорювачем – до 60 км.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ суттєво вдосконалила балістичні ракети KN-23 КНДР - вражають цілі зі смертельною точністю, - Буданов

Автор: 

Буданов Кирило (496) КНДР (1253) зброя (7537) росія (66104)


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Топ коментарі
+6
Зате Україну увесь вільний світ схвально поплескує по плечу!
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10.06.2025 11:27 Відповісти
+6
Буданга вирішив з надпотужнішим потужність спічей помірятися?
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10.06.2025 11:27 Відповісти
+5
проблема в том -что россия не отримует -а покупает за хорошее бабло -технологии и продовольствие - а Украина даже не просит - а требует от Запада ракеты -самолеты и ПВо - проблема конечно не в Украине - а антиукраинской власти -набитой евреями -москалями и татарами и конечно в западной трусливости -циничности и желании -чтобы россия - не дай Бог - не проиграла войну и в ней не началась революция с 40 000 ядерных боеголовок
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10.06.2025 11:31 Відповісти
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Зате Україну увесь вільний світ схвально поплескує по плечу!
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10.06.2025 11:27 Відповісти
Зате у нас замість зброї відосики та клумби
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10.06.2025 11:37 Відповісти
Дороги будують. Вже кілька місяців на Одеській трасі біля південного кладовища дурдом. Будують якусь мегарозвязку яка там нахрін не потрібна. Перпендикулярний трасі потік авто там незначний, для перетинання і розворотів були світлофори і все всіх хватало проїхати без питань. Але ж треба мільярди закопати замість дронів і ППО проти шахедів що щоночі кошмарять всю країну і вільно як вдома кружляють над столицею
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10.06.2025 11:50 Відповісти
Влада краде час,гроші і життя
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10.06.2025 12:24 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/0Sbmjct9Wzs
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10.06.2025 13:12 Відповісти
Буданга вирішив з надпотужнішим потужність спічей помірятися?
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10.06.2025 11:27 Відповісти
Тому, гешефтники Трамп з венсом, і мусолять лайно московське, своїми губами, упродовж 130 днів!! Президент Байден, такого злочину проти Мирної України, не робив! ЄС з НАТО ще чешуться, після двох десятиліть, залякування їх *******!!
Слава Україні!
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10.06.2025 11:29 Відповісти
проблема в том -что россия не отримует -а покупает за хорошее бабло -технологии и продовольствие - а Украина даже не просит - а требует от Запада ракеты -самолеты и ПВо - проблема конечно не в Украине - а антиукраинской власти -набитой евреями -москалями и татарами и конечно в западной трусливости -циничности и желании -чтобы россия - не дай Бог - не проиграла войну и в ней не началась революция с 40 000 ядерных боеголовок
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10.06.2025 11:31 Відповісти
Будванга розійшлася
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10.06.2025 11:36 Відповісти
Пупси готові все віддати - окрім ядерки - Пд Корея на ж ненападе - та й Трамп обіцяв їх провідати
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10.06.2025 11:37 Відповісти
Здається мені, що цим собакоїдам дуже потрібні пересувні будиночки.
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10.06.2025 11:51 Відповісти
На замітку ГУР. Між іншим ,боров ИН є цілком легітивна військова ціль, після того що він робить для України. Так що ду-май-те!
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10.06.2025 12:05 Відповісти
І?
Це щоб боялися?
Чи ще щось.
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10.06.2025 12:05 Відповісти
 
 