РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12047 посетителей онлайн
Новости Военные КНДР на Курщине
375 4

Около 11 тысяч военных из КНДР находятся в Курской области, - Буданов

Вуд говорит, что РФ планирует использовать войска КНДР в фронтовых операциях

В Курской области сейчас находится около 11 тысяч северокорейских военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью The War Zone заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов.

Он отметил, что во время визита секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу в Северную Корею, последний среди прочего, договорился о начале работы так называемых трудовых мигрантов на территории РФ для частичной замены трудовых мигрантов из Центральной Азии, которых Москва считает нестабильными для своего государства и уязвимыми к вербовке украинскими и западными спецслужбами.

"Но есть большая вероятность, что среди этой трудовой миграции есть люди, которые начнут подписывать контракты с Министерством обороны России. И это не будут бойцы из Северной Кореи. Это будут российские бойцы, но северокорейской национальности", - сказал Буданов.

На вопрос о том, сколько, по его мнению, трудовых мигрантов поедет из КНДР в Россию, Буданов ответил, что это соглашение было заключено недавно, поэтому Украина пока не знает конкретных цифр.

"И мы хотели бы ответить на этот вопрос. Нам нужно подтвердить точное количество, которое приедет в Россию", - сказал он.

Напомним, в мае российский диктатор Владимир Путин признал, что войска КНДР существенно помогают россиянам в войне против Украины.

Также читайте: Ким Чен Ын назвал "оправданным" участие КНДР в войне РФ против Украины

Автор: 

Буданов Кирилл (460) КНДР (1232) Курск (1150)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Давно славятся курскій ріс і курскіє собакі!
показать весь комментарий
10.06.2025 12:52 Ответить
дерев'яні солдатики..., або олов'яні.... Їх можна наштампувати безліч..., це в Європі будуть думати, радитись, зважувати всі за та проти..., а ПК не займається ніякими роздумами..., вождь сказав, то пішли та вмерли...
показать весь комментарий
10.06.2025 13:01 Ответить
І що? Мають повне право.
показать весь комментарий
10.06.2025 13:09 Ответить
Але є велика ймовірність, що серед цієї трудової міграції є люди, які почнуть підписувати контракти із Міністерством оборони Росії. І це не будуть бійці з Північної Кореї. Це будуть російські бійці, але північнокорейської національності", - сказав Буданов. Джерело: https://censor.net/ua/n3557086
Буданов теж трохи з головою не дружить?
показать весь комментарий
10.06.2025 13:18 Ответить
 
 