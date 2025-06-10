Около 11 тысяч военных из КНДР находятся в Курской области, - Буданов

В Курской области сейчас находится около 11 тысяч северокорейских военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью The War Zone заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов.

Он отметил, что во время визита секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу в Северную Корею, последний среди прочего, договорился о начале работы так называемых трудовых мигрантов на территории РФ для частичной замены трудовых мигрантов из Центральной Азии, которых Москва считает нестабильными для своего государства и уязвимыми к вербовке украинскими и западными спецслужбами.

"Но есть большая вероятность, что среди этой трудовой миграции есть люди, которые начнут подписывать контракты с Министерством обороны России. И это не будут бойцы из Северной Кореи. Это будут российские бойцы, но северокорейской национальности", - сказал Буданов.

На вопрос о том, сколько, по его мнению, трудовых мигрантов поедет из КНДР в Россию, Буданов ответил, что это соглашение было заключено недавно, поэтому Украина пока не знает конкретных цифр.

"И мы хотели бы ответить на этот вопрос. Нам нужно подтвердить точное количество, которое приедет в Россию", - сказал он.

Напомним, в мае российский диктатор Владимир Путин признал, что войска КНДР существенно помогают россиянам в войне против Украины.

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