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Новини Військові КНДР на Курщині
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Близько 11 тисяч військових з КНДР перебувають у Курській області, - Буданов

Вуд каже, що РФ планує використовувати війська КНДР у фронтових операціях

У Курській області наразі перебуває близько 11 тисяч північнокорейських військових. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю The War Zone заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов.

Він зазначив, що під час візиту секретаря Ради безпеки Росії Сергія Шойгу до Північної Кореї, останній серед іншого, домовився про початок роботи так званих трудових мігрантів на території РФ для часткової заміни трудових мігрантів із Центральної Азії, яких Москва вважає нестабільними для своєї держави і вразливими до вербування українськими і західними спецслужбами.

"Але є велика ймовірність, що серед цієї трудової міграції є люди, які почнуть підписувати контракти із Міністерством оборони Росії. І це не будуть бійці з Північної Кореї. Це будуть російські бійці, але північнокорейської національності", – сказав Буданов.

На запитання про те, скільки, на його думку, трудових мігрантів поїде із КНДР до Росії, Буданов відповів, що ця угода була укладена нещодавно, тому Україна поки не знає конкретних цифр.

"І ми хотіли б відповісти на це запитання. Нам потрібно підтвердити точну кількість, яка приїде до Росії", – сказав він.

Нагадаємо, у травні російський диктатор Володимир Путін визнав, що війська КНДР суттєво допомагають росіянам у війні проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна збила дві північнокорейські ракети KN-23 під час атаки на Київ, - МЗС

Автор: 

Буданов Кирило (496) КНДР (1253) Курськ (1162)


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Давно славятся курскій ріс і курскіє собакі!
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10.06.2025 12:52 Відповісти
дерев'яні солдатики..., або олов'яні.... Їх можна наштампувати безліч..., це в Європі будуть думати, радитись, зважувати всі за та проти..., а ПК не займається ніякими роздумами..., вождь сказав, то пішли та вмерли...
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10.06.2025 13:01 Відповісти
І що? Мають повне право.
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10.06.2025 13:09 Відповісти
Але є велика ймовірність, що серед цієї трудової міграції є люди, які почнуть підписувати контракти із Міністерством оборони Росії. І це не будуть бійці з Північної Кореї. Це будуть російські бійці, але північнокорейської національності", - сказав Буданов. Джерело: https://censor.net/ua/n3557086
Буданов теж трохи з головою не дружить?
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10.06.2025 13:18 Відповісти
Воювали з андрофагами, а зараз до них приєдналися ще й кінофаги.
Бідні песики.
Наш Патрон повинен завжди мати при собі гранату.
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10.06.2025 13:56 Відповісти
 
 