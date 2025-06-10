Ночные атаки России на Украину - это элемент масштабной кампании по истощению противовоздушной обороны Украины, - The New York Times

Оккупанты в последние недели усилили ночные обстрелы украинских городов. Таким образом враг пытается истощить украинскую противовоздушную оборону.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times со ссылкой на украинских чиновников и собственных корреспондентов.

По словам украинских чиновников, в последние дни было запущено рекордное количество беспилотников и ракет. Так, в ночь на 9 июня, оккупанты атаковали Украину 499 целями, а следующей ночью - выпустили 315 ударных БПЛА и 7 ракет различных типов.

"Усиление воздушных атак России, похоже, является частью более широкой кампании Москвы, направленной на подавление и истощение украинской противовоздушной обороны, поскольку страна-агрессор разворачивает новое наступление на территорию на востоке Украины", - говорится в материале.

Несмотря на дипломатические усилия Вашингтона, в частности переговоры в Стамбуле, договориться о прекращении огня не удалось. Единственным результатом стал очередной обмен пленными.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Patriot уничтожили все запущенные россиянами "Кинжалы" во время сегодняшней атаки, - Игнат