Ночные атаки России на Украину - это элемент масштабной кампании по истощению противовоздушной обороны Украины, - The New York Times
Оккупанты в последние недели усилили ночные обстрелы украинских городов. Таким образом враг пытается истощить украинскую противовоздушную оборону.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times со ссылкой на украинских чиновников и собственных корреспондентов.
По словам украинских чиновников, в последние дни было запущено рекордное количество беспилотников и ракет. Так, в ночь на 9 июня, оккупанты атаковали Украину 499 целями, а следующей ночью - выпустили 315 ударных БПЛА и 7 ракет различных типов.
"Усиление воздушных атак России, похоже, является частью более широкой кампании Москвы, направленной на подавление и истощение украинской противовоздушной обороны, поскольку страна-агрессор разворачивает новое наступление на территорию на востоке Украины", - говорится в материале.
Несмотря на дипломатические усилия Вашингтона, в частности переговоры в Стамбуле, договориться о прекращении огня не удалось. Единственным результатом стал очередной обмен пленными.
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ДЕ бравур - у ліліпутіна все под контролем, а Україна ось-ось.
На тлі заяви Орбана, що росія слабачок то - здається західні журношлюхи почали дещо підозрювати і сумуваи що їх вкиди навіть росія перестала купувати,...
Скоріш за все - криваві рублі перестали носити шеф-редактору - усьо прийдеться журношлюхам сісти на дієту.
а Захід тим часом буде переозброюватися, років з 5-10.
А денні штурми - щоб у наших патрони скінчилися або стволи розплавились?