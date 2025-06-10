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Новости Массированный ракетный обстрел
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Ночные атаки России на Украину - это элемент масштабной кампании по истощению противовоздушной обороны Украины, - The New York Times

Массированными обстрелами Россия хочет истощить украинскую ПВО

Оккупанты в последние недели усилили ночные обстрелы украинских городов. Таким образом враг пытается истощить украинскую противовоздушную оборону.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times со ссылкой на украинских чиновников и собственных корреспондентов.

По словам украинских чиновников, в последние дни было запущено рекордное количество беспилотников и ракет. Так, в ночь на 9 июня, оккупанты атаковали Украину 499 целями, а следующей ночью - выпустили 315 ударных БПЛА и 7 ракет различных типов.

"Усиление воздушных атак России, похоже, является частью более широкой кампании Москвы, направленной на подавление и истощение украинской противовоздушной обороны, поскольку страна-агрессор разворачивает новое наступление на территорию на востоке Украины", - говорится в материале.

Несмотря на дипломатические усилия Вашингтона, в частности переговоры в Стамбуле, договориться о прекращении огня не удалось. Единственным результатом стал очередной обмен пленными.

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Автор: 

обстрел (27913) ПВО (2844)


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Топ комментарии
+9
Як казали в одному радянському фільмі "Это понятно, дальше то что?"
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10.06.2025 13:44 Ответить
+5
Кацапи комфортно себе почувають, поки ми не будемо симетрично відправляти їм по 400 дронів кожної ночі, діла не буде
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10.06.2025 14:16 Ответить
+4
)(уйло отримав дозвіл та запевнення в безкарності своїх злочинів, ось і вся Кампанія.
а Захід тим часом буде переозброюватися, років з 5-10.
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10.06.2025 13:50 Ответить
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Як казали в одному радянському фільмі "Это понятно, дальше то что?"
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10.06.2025 13:44 Ответить
Щось ізмельчала НЮТ і інші західні журношлюхи. Таку очевидну дічь видавати за новину.
ДЕ бравур - у ліліпутіна все под контролем, а Україна ось-ось.
На тлі заяви Орбана, що росія слабачок то - здається західні журношлюхи почали дещо підозрювати і сумуваи що їх вкиди навіть росія перестала купувати,...
Скоріш за все - криваві рублі перестали носити шеф-редактору - усьо прийдеться журношлюхам сісти на дієту.
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10.06.2025 13:57 Ответить
Думать, чем ударить по местам производства или хранения БПЛА
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10.06.2025 14:20 Ответить
Всі все знають - тільки на горшок не просяться - допоможіть зброєю
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10.06.2025 13:50 Ответить
)(уйло отримав дозвіл та запевнення в безкарності своїх злочинів, ось і вся Кампанія.
а Захід тим часом буде переозброюватися, років з 5-10.
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10.06.2025 13:50 Ответить
Поки захід чухає дупу, кацапи давно адаптувалися до санкцій і успішно нарощують воєнний потенціал!
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10.06.2025 14:11 Ответить
Кацапи комфортно себе почувають, поки ми не будемо симетрично відправляти їм по 400 дронів кожної ночі, діла не буде
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10.06.2025 14:16 Ответить
Нічні атаки Росії на Україну - це елемент масштабної кампанії з виснаження протиповітряної оборони України

А денні штурми - щоб у наших патрони скінчилися або стволи розплавились?
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10.06.2025 14:54 Ответить
Что мешает Украине точно также собирать дешевые шахеды и направлять их тысячами на соссию? Коррупция еврейских банд? Или природная тупость?
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10.06.2025 15:00 Ответить
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10.06.2025 15:08 Ответить
 
 