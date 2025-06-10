Нічні атаки Росії на Україну - це елемент масштабної кампанії з виснаження протиповітряної оборони України, - The New York Times

Окупанти останніми тижнями посилили нічні обстріли українських міст. Таким чином ворог намагається виснажити українську протиповітряну оборону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times із посиланням на українських чиновників та власних кореспондентів.

За словами українських чиновників, останніми днями було запущено рекордну кількість безпілотників та ракет. Так, у ніч на 9 червня, окупанти атакували Україну 499 цілями, а наступної ночі - випустили 315 ударних БпЛА та 7 ракет різних типів.

"Посилення повітряних атак Росії, схоже, є частиною ширшої кампанії Москви, спрямованої на пригнічення та виснаження української протиповітряної оборони, оскільки країна-агресорка розгортає новий наступ на територію на сході України", - йдеться в матеріалі.

Попри дипломатичні зусилля Вашингтона, зокрема переговори у Стамбулі, домовитися про припинення вогню не вдалося. Єдиним результатом став черговий обмін полоненими.

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