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Новини Масований ракетний обстріл
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Нічні атаки Росії на Україну - це елемент масштабної кампанії з виснаження протиповітряної оборони України, - The New York Times

Масованими обстрілами Росія хоче виснажити українську ППО

Окупанти останніми тижнями посилили нічні обстріли українських міст. Таким чином ворог намагається виснажити українську протиповітряну оборону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times із посиланням на українських чиновників та власних кореспондентів.

За словами українських чиновників, останніми днями було запущено рекордну кількість безпілотників та ракет. Так, у ніч на 9 червня, окупанти атакували Україну 499 цілями, а наступної ночі - випустили 315 ударних БпЛА та 7 ракет різних типів.

"Посилення повітряних атак Росії, схоже, є частиною ширшої кампанії Москви, спрямованої на пригнічення та виснаження української протиповітряної оборони, оскільки країна-агресорка розгортає новий наступ на територію на сході України", - йдеться в матеріалі.

Попри дипломатичні зусилля Вашингтона, зокрема переговори у Стамбулі, домовитися про припинення вогню не вдалося. Єдиним результатом став черговий обмін полоненими.

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Автор: 

обстріл (29234) ППО (3285)


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Топ коментарі
+7
Як казали в одному радянському фільмі "Это понятно, дальше то что?"
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10.06.2025 13:44 Відповісти
+3
Кацапи комфортно себе почувають, поки ми не будемо симетрично відправляти їм по 400 дронів кожної ночі, діла не буде
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10.06.2025 14:16 Відповісти
+2
)(уйло отримав дозвіл та запевнення в безкарності своїх злочинів, ось і вся Кампанія.
а Захід тим часом буде переозброюватися, років з 5-10.
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10.06.2025 13:50 Відповісти
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Як казали в одному радянському фільмі "Это понятно, дальше то что?"
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10.06.2025 13:44 Відповісти
Щось ізмельчала НЮТ і інші західні журношлюхи. Таку очевидну дічь видавати за новину.
ДЕ бравур - у ліліпутіна все под контролем, а Україна ось-ось.
На тлі заяви Орбана, що росія слабачок то - здається західні журношлюхи почали дещо підозрювати і сумуваи що їх вкиди навіть росія перестала купувати,...
Скоріш за все - криваві рублі перестали носити шеф-редактору - усьо прийдеться журношлюхам сісти на дієту.
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10.06.2025 13:57 Відповісти
Думать, чем ударить по местам производства или хранения БПЛА
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10.06.2025 14:20 Відповісти
Всі все знають - тільки на горшок не просяться - допоможіть зброєю
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10.06.2025 13:50 Відповісти
)(уйло отримав дозвіл та запевнення в безкарності своїх злочинів, ось і вся Кампанія.
а Захід тим часом буде переозброюватися, років з 5-10.
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10.06.2025 13:50 Відповісти
Поки захід чухає дупу, кацапи давно адаптувалися до санкцій і успішно нарощують воєнний потенціал!
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10.06.2025 14:11 Відповісти
Кацапи комфортно себе почувають, поки ми не будемо симетрично відправляти їм по 400 дронів кожної ночі, діла не буде
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10.06.2025 14:16 Відповісти
Нічні атаки Росії на Україну - це елемент масштабної кампанії з виснаження протиповітряної оборони України

А денні штурми - щоб у наших патрони скінчилися або стволи розплавились?
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10.06.2025 14:54 Відповісти
Что мешает Украине точно также собирать дешевые шахеды и направлять их тысячами на соссию? Коррупция еврейских банд? Или природная тупость?
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10.06.2025 15:00 Відповісти
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10.06.2025 15:08 Відповісти
 
 