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Новости Снижение цен на лекарства в аптеках
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Дефицит лекарств украинцам не грозит: результаты исследования фармрынка

Дефицит лекарств

В условиях интенсивной реформы фармацевтического рынка пациенты остаются защищенными от дефицита лекарств и необоснованного роста цен. Отечественные фармацевтические компании стабильно обеспечивают ассортимент аптек, а отпускная стоимость ряда лекарств первой необходимости снизилась в среднем на 25%.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно из итогов конгресса "Аптеки Мира - 2025", которые приводит издание The Pharma Media.

"Снижение средневзвешенной стоимости лекарств "перечня 1" достигло 23-27%, что является прямым результатом согласованных действий между Минздравом, производителями и аптечными сетями. При этом объем рынка в денежном эквиваленте демонстрирует умеренный рост на фоне инфляции, а в упаковках - лишь незначительное уменьшение, обусловленное сокращением населения", - утверждают профильные журналисты.

По итогам первых месяцев 2025 года, как отмечает директор исследовательской компании Proxima Research Сергей Ищенко, нет никаких оснований говорить о перспективе дефицита отдельных категорий лекарств. Ранее о таком дефиците предупреждали представители ряда аптечных сетей, недовольные решением СНБО о запрете на маркетинговые платежи от фармкомпаний.

Зато кратковременное проседание ассортимента в начале реформы было связано с переходом на новые цены и уже полностью компенсировано.

"Перед тем, как заходил более дешевый товар, была дефектура или дефицит, потому что аптеки "вымывали" тот дорогой [препарат], распродавали, а только тогда, чуть позже, заводили более дешевый препарат или препараты по сниженным ценам", - объясняет Ищенко.

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Напомним, в последние годы цены на лекарства в Украине неуклонно росли, что особенно болезненно ударило по социально уязвимым группам. После публичного вмешательства президента в 2024 году правительство инициировало реформу для сдерживания стоимости медикаментов. В рамках сотрудничества с СНБО и Минздравом более 30 украинских производителей добровольно снизили отпускные цены на популярные препараты.

При этом утверждается, что эффект может быть нивелирован без продолжения реформы - в частности, принятия постановления, которое урегулирует аптечную наценку и маркетинговые платежи. Поэтому украинские производители поддерживают инициативу Минздрава по окончательному урегулированию рынка, которая забирает право формирования цен на маркетинг у аптек и возвращает реформу к приоритету - здоровью пациента.

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лекарства (1227) аптека (133)


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10.06.2025 16:31 Ответить
Угу угрожает только дефицит денег, а так все хорошо))
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10.06.2025 16:35 Ответить
Ага, дефицит лекарств конечно не грозит а вот дефицит денег на те лекарства он очевиден и бесспорен и грозит этот дефицит тем шкурам поганым которые наживаются на больных, страдающих людях. Гореть в Аду твари эти будут непременно, но вполне возможно что награда найдёт этих героев ещё и на этом свете.
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10.06.2025 16:43 Ответить
Типова змова, власників фармоФірм та їх «кураторів з урядового кварталу», задля ОСОБИСТОГО збагачення!!
Антимонопольний комітет разом із шмигалівщиною, скорботно мовчать і лупають очима! Усьо ж па реглпхаменту, і немчинов може в ютюбі щось проглаголити!!
Самі то вони, нє мєсниє, а ставленики, від портновських???
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10.06.2025 16:43 Ответить
Після публічного втручання Президента у 2024 році уряд ініціював реформу для стримування вартості медикаментів Джерело: https://censor.net/ua/n3557144
І як? Реформа не ініціювала уряд у відповідь?
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10.06.2025 16:47 Ответить
Ось після таких заяв починаю хвилюватися. Усім зрозуміло, що ліків скоро не буде.
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10.06.2025 16:48 Ответить
Дивна ситуація. Вчора знайома приїхала з Німеччини, їздила до дочки та внуків. Каже, та я тільки на 5000 грн їм ліків відвезла, бо там неможливо таких купити.
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10.06.2025 17:15 Ответить
 
 