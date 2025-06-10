Дефицит лекарств украинцам не грозит: результаты исследования фармрынка

В условиях интенсивной реформы фармацевтического рынка пациенты остаются защищенными от дефицита лекарств и необоснованного роста цен. Отечественные фармацевтические компании стабильно обеспечивают ассортимент аптек, а отпускная стоимость ряда лекарств первой необходимости снизилась в среднем на 25%.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно из итогов конгресса "Аптеки Мира - 2025", которые приводит издание The Pharma Media.

"Снижение средневзвешенной стоимости лекарств "перечня 1" достигло 23-27%, что является прямым результатом согласованных действий между Минздравом, производителями и аптечными сетями. При этом объем рынка в денежном эквиваленте демонстрирует умеренный рост на фоне инфляции, а в упаковках - лишь незначительное уменьшение, обусловленное сокращением населения", - утверждают профильные журналисты.

По итогам первых месяцев 2025 года, как отмечает директор исследовательской компании Proxima Research Сергей Ищенко, нет никаких оснований говорить о перспективе дефицита отдельных категорий лекарств. Ранее о таком дефиците предупреждали представители ряда аптечных сетей, недовольные решением СНБО о запрете на маркетинговые платежи от фармкомпаний.

Зато кратковременное проседание ассортимента в начале реформы было связано с переходом на новые цены и уже полностью компенсировано.

"Перед тем, как заходил более дешевый товар, была дефектура или дефицит, потому что аптеки "вымывали" тот дорогой [препарат], распродавали, а только тогда, чуть позже, заводили более дешевый препарат или препараты по сниженным ценам", - объясняет Ищенко.

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Напомним, в последние годы цены на лекарства в Украине неуклонно росли, что особенно болезненно ударило по социально уязвимым группам. После публичного вмешательства президента в 2024 году правительство инициировало реформу для сдерживания стоимости медикаментов. В рамках сотрудничества с СНБО и Минздравом более 30 украинских производителей добровольно снизили отпускные цены на популярные препараты.

При этом утверждается, что эффект может быть нивелирован без продолжения реформы - в частности, принятия постановления, которое урегулирует аптечную наценку и маркетинговые платежи. Поэтому украинские производители поддерживают инициативу Минздрава по окончательному урегулированию рынка, которая забирает право формирования цен на маркетинг у аптек и возвращает реформу к приоритету - здоровью пациента.