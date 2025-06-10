Дефіцит ліків українцям не загрожує: результати дослідження фармринку

В умовах інтенсивної реформи фармацевтичного ринку пацієнти залишаються захищеними від дефіциту ліків та необґрунтованого зростання цін. Вітчизняні фармацевтичні компанії стабільно забезпечують асортимент аптек, а відпускна вартість низки ліків першої потреби знизилася в середньому на 25%.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це стало відомо з підсумків конгресу "Аптеки Світу – 2025", які наводить видання The Pharma Media.

"Зниження середньозваженої вартості ліків "переліку 1" досягло 23–27%, що є прямим результатом узгоджених дій між МОЗ, виробниками та аптечними мережами. При цьому обсяг ринку в грошовому еквіваленті демонструє помірне зростання на тлі інфляції, а в упаковках — лише незначне зменшення, зумовлене скороченням населення", – стверджують профільні журналісти.

За підсумками перших місяців 2025 року, як наголошує директор дослідницької компанії Proxima Research Сергій Іщенко, немає жодних підстав казати про перспективу дефіциту окремих категорій ліків. Раніше про такий дефіцит попереджали представники низки аптечних мереж, незадоволені рішенням РНБО про заборону на маркетингові платежі від фармкомпаній.

Натомість короткочасне просідання асортименту на початку реформи було пов’язане з переходом на нові ціни і вже повністю компенсоване.

"Перед тим, як заходив більш дешевий товар, була дефектура або дефіцит, бо аптеки "вимивали" той дорогий [препарат], розпродавали, а тільки тоді, трохи пізніше, заводили більш дешевий препарат або препарати за зниженими цінами", – пояснює Іщенко.

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Нагадаємо, упродовж останніх років ціни на ліки в Україні неухильно зростали, що особливо болісно вдарило по соціально вразливих групах. Після публічного втручання Президента у 2024 році уряд ініціював реформу для стримування вартості медикаментів. У рамках співпраці з РНБО та МОЗ понад 30 українських виробників добровільно знизили відпускні ціни на популярні препарати.

При цьому стверджується, що ефект може бути знівельований без продовження реформи — зокрема, ухвалення постанови, що врегулює аптечну націнку та маркетингові платежі. Тому українські виробники підтримують ініціативу МОЗ щодо остаточного врегулювання ринку, яка забирає право формування цін на маркетинг у аптек та повертає реформу до пріоритету — здоров’я пацієнта.