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Новини Зниження цін на ліки в аптеках
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Дефіцит ліків українцям не загрожує: результати дослідження фармринку

Дефіцит ліків

В умовах інтенсивної реформи фармацевтичного ринку пацієнти залишаються захищеними від дефіциту ліків та необґрунтованого зростання цін. Вітчизняні фармацевтичні компанії стабільно забезпечують асортимент аптек, а відпускна вартість низки ліків першої потреби знизилася в середньому на 25%.

Як повідомляє  Цензор.НЕТ, про це стало відомо з підсумків конгресу "Аптеки Світу – 2025", які наводить видання The Pharma Media.

"Зниження середньозваженої вартості ліків "переліку 1" досягло 23–27%, що є прямим результатом узгоджених дій між МОЗ, виробниками та аптечними мережами. При цьому обсяг ринку в грошовому еквіваленті демонструє помірне зростання на тлі інфляції, а в упаковках — лише незначне зменшення, зумовлене скороченням населення", – стверджують профільні журналісти.

За підсумками перших місяців 2025 року, як наголошує директор дослідницької компанії Proxima Research Сергій Іщенко, немає жодних підстав казати про перспективу дефіциту окремих категорій ліків. Раніше про такий дефіцит попереджали представники низки аптечних мереж, незадоволені рішенням РНБО про заборону на маркетингові платежі від фармкомпаній.

Натомість короткочасне просідання асортименту на початку реформи було пов’язане з переходом на нові ціни і вже повністю компенсоване.

"Перед тим, як заходив більш дешевий товар, була дефектура або дефіцит, бо аптеки "вимивали" той дорогий [препарат], розпродавали, а тільки тоді, трохи пізніше, заводили більш дешевий препарат або препарати за зниженими цінами", – пояснює Іщенко.

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Нагадаємо, упродовж останніх років ціни на ліки в Україні неухильно зростали, що особливо болісно вдарило по соціально вразливих групах. Після публічного втручання Президента у 2024 році уряд ініціював реформу для стримування вартості медикаментів. У рамках співпраці з РНБО та МОЗ понад 30 українських виробників добровільно знизили відпускні ціни на популярні препарати.

При цьому стверджується, що ефект може бути знівельований без продовження реформи — зокрема, ухвалення постанови, що врегулює аптечну націнку та маркетингові платежі. Тому українські виробники підтримують ініціативу МОЗ щодо остаточного врегулювання ринку, яка забирає право формування цін на маркетинг у аптек та повертає реформу до пріоритету — здоров’я пацієнта.

Автор: 

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Крейди вистачить на всіх для плацебо
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10.06.2025 16:31 Відповісти
Угу угрожает только дефицит денег, а так все хорошо))
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10.06.2025 16:35 Відповісти
Ага, дефицит лекарств конечно не грозит а вот дефицит денег на те лекарства он очевиден и бесспорен и грозит этот дефицит тем шкурам поганым которые наживаются на больных, страдающих людях. Гореть в Аду твари эти будут непременно, но вполне возможно что награда найдёт этих героев ещё и на этом свете.
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10.06.2025 16:43 Відповісти
Типова змова, власників фармоФірм та їх «кураторів з урядового кварталу», задля ОСОБИСТОГО збагачення!!
Антимонопольний комітет разом із шмигалівщиною, скорботно мовчать і лупають очима! Усьо ж па реглпхаменту, і немчинов може в ютюбі щось проглаголити!!
Самі то вони, нє мєсниє, а ставленики, від портновських???
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10.06.2025 16:43 Відповісти
Після публічного втручання Президента у 2024 році уряд ініціював реформу для стримування вартості медикаментів Джерело: https://censor.net/ua/n3557144
І як? Реформа не ініціювала уряд у відповідь?
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10.06.2025 16:47 Відповісти
Ось після таких заяв починаю хвилюватися. Усім зрозуміло, що ліків скоро не буде.
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10.06.2025 16:48 Відповісти
Дивна ситуація. Вчора знайома приїхала з Німеччини, їздила до дочки та внуків. Каже, та я тільки на 5000 грн їм ліків відвезла, бо там неможливо таких купити.
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10.06.2025 17:15 Відповісти
Як може загрожувати дефіцит ліків, якщо основні їх споживачі це пенсіонери, а вони даже на сами дешеві пів року гроші збирають
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10.06.2025 17:25 Відповісти
В умовах інтенсивної реформи фармацевтичного ринку пацієнти залишаються захищеними від дефіциту ліків та необґрунтованого зростання цін.
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10.06.2025 17:27 Відповісти
 
 