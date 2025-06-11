Наземный робот-дрон вывозит с поля боя тяжелораненый боец, которого считали погибшим: "Боженька, помоги ему, родной. Прошу тебя". ВИДЕО

Бойцы подразделения К-2 эвакуировали раненого побратима с поля боя с помощью наземного робота-дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эвакуация проводилась в условиях сложной боевой обстановки. На видеозаписи, которая опубликована в соцсетях, видно, что раненый воин самостоятельно смог выбраться на платформу беспилотника и был доставлен в безопасное место.

"Уникальные кадры спасения тяжелораненного бойца со сверхсложного участка фронта с помощью наземного робота. Подразделение K-2 обнародовало видео эвакуации: с поля боя украинского защитника, которого считали погибшим, вывез робот-дрон Ardal. За четыре дня полку К-2 удалось провести четыре успешные эвакуации бойцов смежных подразделений", - говорится в комментарии к записи.

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