Наземный робот-дрон вывозит с поля боя тяжелораненый боец, которого считали погибшим: "Боженька, помоги ему, родной. Прошу тебя". ВИДЕО
Бойцы подразделения К-2 эвакуировали раненого побратима с поля боя с помощью наземного робота-дрона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, эвакуация проводилась в условиях сложной боевой обстановки. На видеозаписи, которая опубликована в соцсетях, видно, что раненый воин самостоятельно смог выбраться на платформу беспилотника и был доставлен в безопасное место.
"Уникальные кадры спасения тяжелораненного бойца со сверхсложного участка фронта с помощью наземного робота. Подразделение K-2 обнародовало видео эвакуации: с поля боя украинского защитника, которого считали погибшим, вывез робот-дрон Ardal. За четыре дня полку К-2 удалось провести четыре успешные эвакуации бойцов смежных подразделений", - говорится в комментарии к записи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дякую за порятунок важливого для всіх нас життя воїна🙏