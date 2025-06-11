РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12312 посетителей онлайн
Новости Медицинская помощь раненым Механизм медицинской эвакуации
4 499 9

Наземный робот-дрон вывозит с поля боя тяжелораненый боец, которого считали погибшим: "Боженька, помоги ему, родной. Прошу тебя". ВИДЕО

Бойцы подразделения К-2 эвакуировали раненого побратима с поля боя с помощью наземного робота-дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эвакуация проводилась в условиях сложной боевой обстановки. На видеозаписи, которая опубликована в соцсетях, видно, что раненый воин самостоятельно смог выбраться на платформу беспилотника и был доставлен в безопасное место.

"Уникальные кадры спасения тяжелораненного бойца со сверхсложного участка фронта с помощью наземного робота. Подразделение K-2 обнародовало видео эвакуации: с поля боя украинского защитника, которого считали погибшим, вывез робот-дрон Ardal. За четыре дня полку К-2 удалось провести четыре успешные эвакуации бойцов смежных подразделений", - говорится в комментарии к записи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Робот от участников Brave1 эвакуировал трех раненых, которые месяц находились в окружении. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

спасение (169) эвакуация (2104) дроны (4127) бой (184)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фантастика!!!!!! Людська думка і Божа поміч!!!!!!
показать весь комментарий
11.06.2025 13:20 Ответить
"Неземний " дрон
показать весь комментарий
11.06.2025 13:22 Ответить
Дай Боже щоб воїн одужав . Слава герою!
показать весь комментарий
11.06.2025 13:24 Ответить
Дякую тобі Боженька за людяність наших мужніх і сильних військових🙏
Дякую за порятунок важливого для всіх нас життя воїна🙏
показать весь комментарий
11.06.2025 13:27 Ответить
Важкий дуже , якщо ота воронка це по ньому
показать весь комментарий
11.06.2025 13:38 Ответить
Сльози!!!!! Напевне від щастя цього разу!! Виживи, Герой!
показать весь комментарий
11.06.2025 14:08 Ответить
Принцип дуже правильний і корисний, хоч і небезпечний: транспортування пораненого з передової(пункту збору) безпосередньо до пунктів надання медичної допомоги. Проблема в тому, що бійця треба погрузити, перед тим надавши першу медичну допомогу. У нас (в Радянській Армії) були подібні засоби, називався ТПК (транспортер передового краю), на шасі ЛУАЗ ("волинянка"): низький кліренс, з коротким рулем,лежачий в кабіні водій-санітар, броньовані бокові борти. Багатьом українцям було врятоване життя...
показать весь комментарий
11.06.2025 14:29 Ответить
 
 