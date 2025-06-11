Фармпроизводители призывают к европейской регуляции рынка: аптеки должны работать по четким правилам

Фармацевтический рынок Украины нуждается в системном регулировании на основе одной из моделей Европейского Союза. Это может стать предохранителем дальнейшего злоупотребления аптечными сетями маркетинговыми платежами.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил Петр Багрий, председатель Ассоциации "Производители лекарств Украины", сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Украине урегулированы и приняты европейские стандарты почти по всем секторам фармацевтического рынка - производство, фармразработки, доклинические исследования, клинические испытания, государственная регистрация, дистрибуция. Все это работает по европейским стандартам - надлежащая производственная практика, надлежащая лабораторная практика, надлежащая клиническая практика, надлежащая практика дистрибуции. А надлежащей аптечной практики нет. И надо ее принять", - подчеркнул Багрий.

Аптечная деятельность в Украине, несмотря на ее масштаб и критическую роль в системе здравоохранения, до сих пор не урегулирована как медицинская практика. По словам Багрия, бывают случаи, когда диплом одного фармацевта "лежит" в 10 аптеках, а за прилавком работает человек без соответствующего образования. Кроме того, распространена практика, когда пациенту вместо прописанного препарата навязывают БАД или более дорогое средство с большей "маржой".

Поскольку адопция европейских норм регулирования фармацевтического рынка требует дополнительных институциональных согласований, на данный момент правительство под председательством Минздрава работает над собственной альтернативой. В варианте министерства предусмотрен маркетинговый бюджет для безрецептурных препаратов на уровне 20% от продаж конкретных наименований, 2% маркетингового вознаграждения для аптек за управление остатками рецептурных препаратов и администрирование платежей производителями, что позволит государству прозрачно отслеживать объемы реализации и избегать "теневых" договоренностей.

Несмотря на то, что проект постановления еще ожидается, фармацевтическое сообщество уже прошло стадию общественного обсуждения. Отдельно Багрий отметил роль министра здравоохранения Виктора Ляшко, который, по его словам, "услышал мнение сообщества" и предложил логичную и реалистичную модель, которая удовлетворяет ключевых игроков.

"Сейчас мы ждем от Министерства здравоохранения проект постановления, в котором будет уже окончательно определена соответствующая модель", - подытожил Багрий.

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Что уже сделано?

В феврале 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по обеспечению доступности лекарств, которым правительство, производители и аптечные сети обязались снизить цены на 100 самых популярных препаратов на 30% и запретить маркетинговые платежи до конечного потребителя. Сейчас в Украине продолжаются дискуссии относительно окончательной модели регулирования фармацевтического маркетинга.

Работу над реформой возглавляет заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук, которая координирует созданную межведомственную группу. По словам участников обсуждений реформы, она играет лидерскую роль в процессе и выступает за принятие взвешенного решения, которое позволит рынку стабильно развиваться и обеспечить пациентов необходимыми лекарствами по доступной цене.