Фармвиробники закликають до європейської регуляції ринку: аптеки мають працювати за чіткими правилами

Фармацевтичний ринок України потребує системного регулювання на основі однієї з моделей Європейського Союзу. Це може стати запобіжником подальшого зловживання аптечними мережами маркетинговими платежами.

Про це в інтерв’ю Інтерфакс-Україна заявив Петро Багрій, голова Асоціації "Виробники ліків України", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Україні врегульовано й прийнято європейські стандарти майже стосовно всіх секторів фармацевтичного ринку — виробництво, фармрозробки, доклінічні дослідження, клінічні випробування, державна реєстрація, дистрибуція. Все це працює за європейськими стандартами — належна виробнича практика, належна лабораторна практика, належна клінічна практика, належна практика дистриб'юції. А належної аптечної практики немає. І треба її прийняти", — наголосив Багрій.

Аптечна діяльність в Україні, попри її масштаб і критичну роль у системі охорони здоров’я, досі не врегульована як медична практика. За словами Багрія, трапляються випадки, коли диплом одного фармацевта "лежить" у 10 аптеках, а за прилавком працює людина без відповідної освіти. Крім того, поширеною є практика, коли пацієнту замість прописаного препарату нав’язують БАД або дорожчий засіб із більшою "маржою".

Оскільки адопція європейських норм регулювання фармацевтичного ринку потребує додаткових інституційних узгоджень, на даний момент уряд під головуванням МОЗ працює над власною альтернативою. У варіанті міністерства передбачено маркетинговий бюджет для безрецептурних препаратів на рівні 20% від продажів конкретних найменувань, 2% маркетингової винагороди для аптек за управління залишками рецептурних препаратів та адміністрування платежів виробниками, що дозволить державі прозоро відстежувати обсяги реалізації й уникати "тіньових" домовленостей.

Попри те, що проєкт постанови ще очікується, фармацевтична спільнота вже пройшла стадію громадського обговорення. Окремо Багрій наголосив на ролі міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, який, за його словами, "почув думку спільноти" та запропонував логічну й реалістичну модель, яка задовольняє ключових гравців.

"Наразі ми чекаємо від Міністерства охорони здоров'я проєкт постанови, в якій буде вже остаточно визначено відповідну модель", — підсумував Багрій.

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Що вже зроблено?

У лютому 2025 року Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо забезпечення доступності ліків, яким уряд, виробники та аптечні мережі зобов’язалися знизити ціни на 100 найпопулярніших препаратів на 30% та заборонити маркетингові платежі до кінцевого споживача. Наразі в Україні тривають дискусії щодо остаточної моделі регулювання фармацевтичного маркетингу.

Роботу над реформою очолює заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук, яка координує створену міжвідомчу групу. За словами учасників обговорень реформи, вона відіграє лідерську роль у процесі та виступає за ухвалення виваженого рішення, яке дасть ринку змогу стабільно розвиватися і забезпечити пацієнтів необхідними ліками за доступною ціною.