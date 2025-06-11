Четырнадцать бригад на фронте получат дроны и технику стоимостью 40 млн грн. ФОТО

Петр Порошенко везет очередную партию техники и дронов на фронт. Ее стоимость - почти 40 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку пресс-службы "ЕС".

"Двигаемся на восток. К тем, кто очень ждет нашей помощи. 14 бригад. 1000 FPV-дронов, в том числе сотня на оптоволокне. "Мавики", которые стали дефицитом: их сейчас не купишь даже с деньгами. На этой неделе привезли больше десятка. Начинаем передавать восьмой десяток экскаваторов для строительства фортификационных сооружений и капониров артиллерийским, инженерным, танковым и механизированным бригадам", - сообщил Порошенко.





В общем на фронт везут:

Экскаватор;

Передвижные авторемонтные мастерские, в частности контейнерного типа;

Квадроциклы - 10 штук;

FPV-дроны "Вирій" - 750 штук;

FPV-дроны "Джони" - 50 штук;

Дневные и ночные DJI Mavic - 12 штук;

РЭБ "Шатро" 5Д на раме - 11 штук;

Электронная техника - 75 штук;

Детекторы дронов "Ванільный цукорок" - 210 штук;

Зарядные станции OUKITEL - 42 штуки;

"Старлинки" - 20 штук.

Еще десяток "Старлинков" передали военным из Центра ПДТР, которые недавно получили 10 комплексов "Ай-Петри".

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