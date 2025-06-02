FPV на оптоволокне, "Мавики" и детектор дронов: воинам передали партию помощи на 20 млн грн. ФОТОРЕПОРТАЖ

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко в Одессе передал воинам Сил обороны большую партию техники.

Об этом сообщила пресс-служба "ЕС", информирует Цензор.НЕТ.

Также с бойцами встретились экс-премьер-министр Австралии Тони Эббот, бывший посол США в Украине Уильям Тейлор, конгрессмены Джим Слеттери и Боб Макивен, которые прибыли на Black Sea Security Forum.

Защитникам передали груз на около 20 млн грн, куда вошли FPV-дроны, в частности на оптоволокне и с тепловизионными камерами для работы в сумерках, новый детектор дронов "Аспирин", зарядные станции, дневные и ночные "Мавики".

Также читайте: Если Россия 2 июня не согласится на прекращение огня, Западом должен быть применен план Б, - Порошенко









