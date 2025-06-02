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Новости Фото Помощь ВСУ от Порошенко
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FPV на оптоволокне, "Мавики" и детектор дронов: воинам передали партию помощи на 20 млн грн. ФОТОРЕПОРТАЖ

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко в Одессе передал воинам Сил обороны большую партию техники.

Об этом сообщила пресс-служба "ЕС", информирует Цензор.НЕТ.

Также с бойцами встретились экс-премьер-министр Австралии Тони Эббот, бывший посол США в Украине Уильям Тейлор, конгрессмены Джим Слеттери и Боб Макивен, которые прибыли на Black Sea Security Forum.

Защитникам передали груз на около 20 млн грн, куда вошли FPV-дроны, в частности на оптоволокне и с тепловизионными камерами для работы в сумерках, новый детектор дронов "Аспирин", зарядные станции, дневные и ночные "Мавики".

Также читайте: Если Россия 2 июня не согласится на прекращение огня, Западом должен быть применен план Б, - Порошенко

Порошенко передал очередную партию помощи Силам обороны
Порошенко передал очередную партию помощи Силам обороны
Порошенко передал очередную партию помощи Силам обороны
Порошенко передал очередную партию помощи Силам обороны
Порошенко передал очередную партию помощи Силам обороны

Автор: 

помощь (7863) Порошенко Петр (19616)


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Топ комментарии
+16
Круто!
Респект пятому президенту!!!!!
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02.06.2025 11:03
+12
Дякуємо пане Президент!
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02.06.2025 11:10
+10
А справжньому Президенту - респект і величезна подяка!
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02.06.2025 11:05
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Круто!
Респект пятому президенту!!!!!
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02.06.2025 11:03 Ответить
Та ні! Це дуже і дуже мало!

Втім, серед приймаючої сторони знаходиться Таня Чорновол (на фото), вона здатна пояснити і своїм побратимам, і іноземцям, чому Порох нині не може донатити для ЗСУ більше...
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02.06.2025 12:17 Ответить
"передали"

У Цензора я бачу якісь проблеми із вказанням автора таких допомог? І це не вперше.
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02.06.2025 11:04 Ответить
Проблеми?
Цензор досить об'єктивно ставиться до Порошенка та висвітлює його системну допомогу військовим.
Навіщо вимагати ще більше?
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02.06.2025 12:19 Ответить
На фото бачу все, але де ж дівізія охорони? Де ж оті "редути" качків по 11 штук на тєло? Може в мене щось із зором не так?
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02.06.2025 11:04 Ответить
А справжньому Президенту - респект і величезна подяка!
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02.06.2025 11:05 Ответить
то не качки ,а гуси
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02.06.2025 11:09 Ответить
Порошенко ніяк не заспокоється - все краде і краде, вже мільонами ...
Правда, у бюджет України !
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02.06.2025 11:10 Ответить
Дякуємо пане Президент!
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02.06.2025 11:10 Ответить
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02.06.2025 11:11 Ответить
Дякую шановний пане Президенте Порошенко! Прочитав заголовок і зрозумів, що то Ваших рук справа.
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02.06.2025 11:12 Ответить
Справжній Гетьман України.
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02.06.2025 11:16 Ответить
От барига, все краде і краде, ніяк не може заспокоїтися. ДБР на нього не має.
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02.06.2025 11:28 Ответить
Дякуємо Вам, Петро Олексійовичу ❤️ !!!
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02.06.2025 11:29 Ответить
Єдине запитання - нахера це все в Одесі???????
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02.06.2025 11:36 Ответить
Алаверди - а нахєра тобі мозок?
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02.06.2025 11:42 Ответить
Тому що порт ))
Мавік в контейнер, контейнер в трейлер і красиво пакувати подарунок ))
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02.06.2025 11:52 Ответить
Дякуємо за "Павутину" Пане Президент
Дронам слава !)))
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02.06.2025 11:50 Ответить
Передатчик передал,фотограф сфоткал,журнашлюшки пропихнули,пиар все - война ничто.
Знаю знаю,мне крест и бан по липецким законам.
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02.06.2025 11:52 Ответить
касап, йди по курсу нах
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02.06.2025 12:06 Ответить
Липецкая банда готовится к удаляшкам,привет от алихановых.
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02.06.2025 12:16 Ответить
Ти АлкоІванов, чи АлкоПетров?
Може ти "ді-джей" Сірожа Лещенко?
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02.06.2025 12:22 Ответить
Сваты липецкого фабриканта - алихановы,скоро они завладеют всеми активами своего киевского свата.
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02.06.2025 12:33 Ответить
 
 