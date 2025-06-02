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FPV на оптоволокне, "Мавики" и детектор дронов: воинам передали партию помощи на 20 млн грн. ФОТОРЕПОРТАЖ
Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко в Одессе передал воинам Сил обороны большую партию техники.
Об этом сообщила пресс-служба "ЕС", информирует Цензор.НЕТ.
Также с бойцами встретились экс-премьер-министр Австралии Тони Эббот, бывший посол США в Украине Уильям Тейлор, конгрессмены Джим Слеттери и Боб Макивен, которые прибыли на Black Sea Security Forum.
Защитникам передали груз на около 20 млн грн, куда вошли FPV-дроны, в частности на оптоволокне и с тепловизионными камерами для работы в сумерках, новый детектор дронов "Аспирин", зарядные станции, дневные и ночные "Мавики".
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+16 Галина Боброва #582785
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+12 Oleg Zaporogec
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+10 Сергей121
показать весь комментарий02.06.2025 11:05 Ссылка
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Респект пятому президенту!!!!!
Втім, серед приймаючої сторони знаходиться Таня Чорновол (на фото), вона здатна пояснити і своїм побратимам, і іноземцям, чому Порох нині не може донатити для ЗСУ більше...
У Цензора я бачу якісь проблеми із вказанням автора таких допомог? І це не вперше.
Цензор досить об'єктивно ставиться до Порошенка та висвітлює його системну допомогу військовим.
Навіщо вимагати ще більше?
Правда, у бюджет України !
Мавік в контейнер, контейнер в трейлер і красиво пакувати подарунок ))
Дронам слава !)))
Знаю знаю,мне крест и бан по липецким законам.
Може ти "ді-джей" Сірожа Лещенко?