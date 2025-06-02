FPV на оптоволокні, "Мавіки" та детектор дронів: воїнам передали партію допомоги на 20 млн грн. ФОТОрепортаж
Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петр Порошенко в Одесі передав воїнам Сил оборони велику партію техніки.
Про це повідомила пресслужба "ЄС", інформує Цензор.НЕТ.
Також із бійцями зустрілися експрем’єр-міністр Австралії Тоні Еббот, колишній посол США в Україні Вільям Тейлор, конгресмени Джим Слеттері та Боб Маківен, які прибули на Black Sea Security Forum.
Захисникам передали вантаж на близько 20 млн грн, куди увійшли FPV-дрони, зокрема на оптоволокні та з тепловізійними камерами для роботи в сутінках, новий детектор дронів "Аспірин", зарядні станції, денні та нічні "Мавіки".
Топ коментарі
+16 Галина Боброва #582785
показати весь коментар02.06.2025 11:03 Посилання
+12 Oleg Zaporogec
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+10 Сергей121
показати весь коментар02.06.2025 11:05 Посилання
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Респект пятому президенту!!!!!
Втім, серед приймаючої сторони знаходиться Таня Чорновол (на фото), вона здатна пояснити і своїм побратимам, і іноземцям, чому Порох нині не може донатити для ЗСУ більше...
У Цензора я бачу якісь проблеми із вказанням автора таких допомог? І це не вперше.
Цензор досить об'єктивно ставиться до Порошенка та висвітлює його системну допомогу військовим.
Навіщо вимагати ще більше?
Правда, у бюджет України !
Мавік в контейнер, контейнер в трейлер і красиво пакувати подарунок ))
Дронам слава !)))
Знаю знаю,мне крест и бан по липецким законам.
Може ти "ді-джей" Сірожа Лещенко?