FPV на оптоволокні, "Мавіки" та детектор дронів: воїнам передали партію допомоги на 20 млн грн. ФОТОрепортаж

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петр Порошенко в Одесі передав воїнам Сил оборони велику партію техніки.

Про це повідомила пресслужба "ЄС", інформує Цензор.НЕТ.

Також із бійцями зустрілися експрем’єр-міністр Австралії Тоні Еббот, колишній посол США в Україні Вільям Тейлор, конгресмени Джим Слеттері та Боб Маківен, які прибули на Black Sea Security Forum.

Захисникам передали вантаж на близько 20 млн грн, куди увійшли FPV-дрони, зокрема на оптоволокні та з тепловізійними камерами для роботи в сутінках, новий детектор дронів "Аспірин", зарядні станції, денні та нічні "Мавіки".

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