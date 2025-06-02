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Новини Фото Допомога ЗСУ від Порошенка
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FPV на оптоволокні, "Мавіки" та детектор дронів: воїнам передали партію допомоги на 20 млн грн. ФОТОрепортаж

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петр Порошенко в Одесі передав воїнам Сил оборони велику партію техніки.

Про це повідомила пресслужба "ЄС", інформує Цензор.НЕТ.

Також із бійцями зустрілися експрем’єр-міністр Австралії Тоні Еббот, колишній посол США в Україні Вільям Тейлор, конгресмени Джим Слеттері та Боб Маківен, які прибули на Black Sea Security Forum.

Захисникам передали вантаж на близько 20 млн грн, куди увійшли FPV-дрони, зокрема на оптоволокні та з тепловізійними камерами для роботи в сутінках, новий детектор дронів "Аспірин", зарядні станції, денні та нічні "Мавіки".

Також читайте: Якщо Росія 2 червня не погодиться на припинення вогню, Заходом має бути застосований план Б, - Порошенко

Порошенко передав чергову партію допомоги Силам оборони
Порошенко передав чергову партію допомоги Силам оборони
Порошенко передав чергову партію допомоги Силам оборони
Порошенко передав чергову партію допомоги Силам оборони
Порошенко передав чергову партію допомоги Силам оборони

Автор: 

допомога (8430) Порошенко Петро (15191)


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Топ коментарі
+16
Круто!
Респект пятому президенту!!!!!
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02.06.2025 11:03
+12
Дякуємо пане Президент!
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02.06.2025 11:10
+10
А справжньому Президенту - респект і величезна подяка!
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02.06.2025 11:05
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Круто!
Респект пятому президенту!!!!!
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02.06.2025 11:03 Відповісти
Та ні! Це дуже і дуже мало!

Втім, серед приймаючої сторони знаходиться Таня Чорновол (на фото), вона здатна пояснити і своїм побратимам, і іноземцям, чому Порох нині не може донатити для ЗСУ більше...
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02.06.2025 12:17 Відповісти
"передали"

У Цензора я бачу якісь проблеми із вказанням автора таких допомог? І це не вперше.
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02.06.2025 11:04 Відповісти
Проблеми?
Цензор досить об'єктивно ставиться до Порошенка та висвітлює його системну допомогу військовим.
Навіщо вимагати ще більше?
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02.06.2025 12:19 Відповісти
На фото бачу все, але де ж дівізія охорони? Де ж оті "редути" качків по 11 штук на тєло? Може в мене щось із зором не так?
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02.06.2025 11:04 Відповісти
А справжньому Президенту - респект і величезна подяка!
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02.06.2025 11:05 Відповісти
то не качки ,а гуси
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02.06.2025 11:09 Відповісти
Порошенко ніяк не заспокоється - все краде і краде, вже мільонами ...
Правда, у бюджет України !
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02.06.2025 11:10 Відповісти
Дякуємо пане Президент!
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02.06.2025 11:10 Відповісти
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02.06.2025 11:11 Відповісти
Дякую шановний пане Президенте Порошенко! Прочитав заголовок і зрозумів, що то Ваших рук справа.
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02.06.2025 11:12 Відповісти
Справжній Гетьман України.
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02.06.2025 11:16 Відповісти
От барига, все краде і краде, ніяк не може заспокоїтися. ДБР на нього не має.
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02.06.2025 11:28 Відповісти
Дякуємо Вам, Петро Олексійовичу ❤️ !!!
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02.06.2025 11:29 Відповісти
Єдине запитання - нахера це все в Одесі???????
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02.06.2025 11:36 Відповісти
Алаверди - а нахєра тобі мозок?
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02.06.2025 11:42 Відповісти
Тому що порт ))
Мавік в контейнер, контейнер в трейлер і красиво пакувати подарунок ))
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02.06.2025 11:52 Відповісти
Дякуємо за "Павутину" Пане Президент
Дронам слава !)))
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02.06.2025 11:50 Відповісти
Передатчик передал,фотограф сфоткал,журнашлюшки пропихнули,пиар все - война ничто.
Знаю знаю,мне крест и бан по липецким законам.
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02.06.2025 11:52 Відповісти
касап, йди по курсу нах
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02.06.2025 12:06 Відповісти
Липецкая банда готовится к удаляшкам,привет от алихановых.
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02.06.2025 12:16 Відповісти
Ти АлкоІванов, чи АлкоПетров?
Може ти "ді-джей" Сірожа Лещенко?
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02.06.2025 12:22 Відповісти
Сваты липецкого фабриканта - алихановы,скоро они завладеют всеми активами своего киевского свата.
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02.06.2025 12:33 Відповісти
 
 