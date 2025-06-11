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Новини Допомога ЗСУ від Порошенка
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Чотирнадцять бригад на фронті отримають дрони і техніку вартістю 40 млн грн. ФОТО

Петро Порошенко везе чергову партію техніки і дронів на фронт. Її вартість - майже 40 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення пресслужбу "ЄС".

Порошенко везе техніку на фронт

"Рухаємося на Схід. До тих, хто дуже чекає нашої допомоги. 14 бригад. 1000 FPV-дронів, у тому числі сотня на оптоволокні. "Мавіки", які стали дефіцитом: їх зараз не купиш навіть з грошима. Цього тижня привезли більше десятка. Починаємо передавати восьмий десяток екскаваторів для будівництва фортифікаційних споруд та капонірів артилерійським, інженерним, танковим і механізованим бригадам", – повідомив Порошенко.

Дрони від Порошенка
Дрони від Порошенка

Загалом на фронт везуть:

  • Екскаватор;
  • Пересувні авторемонтні майстерні, зокрема контейнерного типу
  • Квадроцикли — 10 штук;
  • FPV-дрони "Вирій" – 750 штук
  • FPV-дрони "Джоні" – 50 штук
  • Денні та нічні DJI Mavic – 12 штук
  • РЕБ "Шатро" 5Д на рамі – 11 штук
  • Електронна техніка – 75 штук
  • Детектори дронів "Ванільний цукорок" – 210 штук
  • Зарядні станції OUKITEL – 42 штуки
  • "Старлінки" – 20 штук

Ще десяток "Старлінків" передали військовим із Центру ПДТР, які нещодавно отримали 10 комплексів "Ай-Петрі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": FPV на оптоволокні, "Мавіки" та детектор дронів: воїнам передали партію допомоги на 20 млн грн. ФОТОрепортаж

детектори дронів

Автор: 

Порошенко Петро (15193) дрони (4932)


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Топ коментарі
+16
Ох Порох на санкції напрошується.На ті що превентивні.
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11.06.2025 22:19 Відповісти
+10
Тільки упоротий зебіл здатен вважати, що всі демократичні реформи можна зробити клацанням пальців, і що на таке здатен обраний ним сцарь-диктатор.
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11.06.2025 22:43 Відповісти
+7
Короче, то что пришел Зеля виноват Порошенко, а не 73 % недоумков, которые на шаг вперед не способны подумать?
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11.06.2025 23:01 Відповісти
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Ох Порох на санкції напрошується.На ті що превентивні.
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11.06.2025 22:19 Відповісти
А где в списке наручники и дубинки для сумской нацгвардии? Ах, барыга, барига...
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11.06.2025 23:04 Відповісти
Дякую всим хто підтримує матеріально наші ЗСУ на фронті!
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11.06.2025 22:24 Відповісти
Як же вас не вистачає зараз на посту президента України.
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11.06.2025 22:25 Відповісти
Та шо ж єто такоє! Вава знову у постелі кидатиметься від кошмарних снів.
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11.06.2025 22:25 Відповісти
Уявляєте, як йому, бідненькому, тепер підтягуватись?
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11.06.2025 23:13 Відповісти
Ех...Петро Петро... Так ти все просрав... А міг би в країні провести реформи .зламати олігархічну систему .. Реформувати державний апарат..ввійти в історію як реформатор а не барига.. І не прийшло б до влаадди це зелене непорозуміння
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11.06.2025 22:26 Відповісти
Тільки упоротий зебіл здатен вважати, що всі демократичні реформи можна зробити клацанням пальців, і що на таке здатен обраний ним сцарь-диктатор.
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11.06.2025 22:43 Відповісти
Короче, то что пришел Зеля виноват Порошенко, а не 73 % недоумков, которые на шаг вперед не способны подумать?
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11.06.2025 23:01 Відповісти
Порошенко припустився великої помилки, коли за час свого терміну дозволив свободу ЗМІ. Так, це звучить не добре, але згадайте, як рвонула рашиська нечисть скуповувати телеканали, блогерів, політологів та ін.

Порошенко боявся гніву ЄС і думав, що мудрий нарід підтримає його вдруге, дякуючи за безвіз, армію, томос. Але мудрий нарід слухав 1+1, висолопивши язика, і, як підсумок, вирішив поржати.

Саме страшне те, що той мудрий нарід й досі не усвідомив своєї помилки.
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11.06.2025 23:43 Відповісти
Хто б сумнівався що Порошенко везе на фронт дрони та іншу технику для ЗСУ
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11.06.2025 22:27 Відповісти
https://t.me/spravagromad/48448 ГО Справа Громад:
7 червня 2025 року Повітряні Сили ЗСУ збили новітній російський винищувач Су-35 на курському напрямку.
Це могло статися так: F-16 отримав координати цілі з літака далекого радіолокаційного виявлення (AWACS) через систему Link-16 - цифровий протокол обміну тактичною інформацією між літаками, радарами, безпілотниками та пунктами управління.
👉 І якщо хтось не знав чи забув, нагадуємо: "Справа громад" постачає рухомі командні пункти для української авіації!
Відкриємо таємницю: ми облаштували два контейнери таким чином, щоб авіаційні командири бачили усю бойову обстановку та керували боєм майже в офісних умовах. Плюс ще й відпочивали у більш-менш людських умовах, а не у наметах! Крім того, цей командний пункт повинен бути невловимим для ворога - мобільним.
💪 Ми передали у Повітряні Сили 15 (п'ятнадцять!) рухомих командних пунктів!
Сподіваємося, що ви вже самі зрозуміли: Ця чергова і дуже важлива перемога української авіації була б неможливою, або значно складнішою для наших військових без ВАШОЇ участі, друзі!

😮 Зрозуміли? - тоді закиньте донат на "Справу громад".
Пишаєтеся нашими військовими? - подякуйте їм!
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11.06.2025 22:30 Відповісти
А стефнчуки+зеленський+шмигаль, та група осіб від РНБОУ, нервово гризуть нігті, з менегерами директоратів ОПУ та немчинов, із взводом держСекретарів заброньованих!!
Вони ж, усьо па ригламенту КМУ та ВРУ ліплять, для слідчих з ГПУ, а на ділі виходить, що московіти в 20 км від Сум!?!?
Щось Оманські, забрехалися!!
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11.06.2025 22:35 Відповісти
https://t.me/budem_bambit/4151 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад", про нову розробку детекторів наявності ворожих дронів:
Коли ми починали історію з «Ванільним Цукорком» - це був просто детектор. Пік, сигнал, орієнтир. Потім - трохи складніше, трохи точніше.
А потім з'явилася історія з детектором «Аспірин-2», яка для нас почалася лише чотири місяці тому.
І от зараз - прототип наступного покоління. Тепер він не просто «чує» радіовипромінювання - він показує відео з ворожого FPV-дрона. Це означає, що військові можуть не лише отримати сигнал, а й побачити зображення - і зрозуміти, летить цей дрон до них, повз, чи взагалі в іншу сторону. Це не просто +1 до безпеки - це секунди на рішення, які можуть зберегти життя.
Так, ми вже маємо робочий прототип. Так, уже є тести. Але щоб запустити виробництво першої партії у 100 пристроїв потрібно трохи більше 1 мільйона гривень. І, як завжди, ми не просимо - ми ділимо відповідальність. Бо робимо це не для відео з ураженням цілі, не для «галочки» у звіті - а для того, щоб дати шанс нашим. Шанс встигнути - оцінити ситуацію та укритись від атаки, а значить - вижити й продовжити боротьбу.
Знаю, впораємось. Бо вже не вперше.

💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4112 1895 1692
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11.06.2025 22:40 Відповісти
Во барыга даёт---тырит и завозит, тырит и завозит. фирташ с пинь-чуком не успевают на Лазурном берегу деньги кондитера рошеновского просчитывать---патриоты ведь!
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11.06.2025 22:50 Відповісти
Прічом тиріт на ліпєцкай фабрікє...
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11.06.2025 23:11 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2025/06/11/poroshenko-veze-vantazh-na-shid-treba-zabezpechyty-front-dronamy-a-ne-sylovykiv-shhytamy/ Порошенко: треба забезпечувати фронт дронами, а не силовиків - щитами

«Ворог стрімко нарощує темпи просування. росіяни вже майже на адмінкордоні Донецької області, сунуть вглиб Сумщини, ведуть запеклі бої на Покровському напрямку. Харків, Запоріжжя. Залишаються лічені метри - і ворог може увійти на територію Дніпропетровщини. А що робить влада? Виділяє 30 000 000 грн на 5 000 щитів, - таких самих, якими на Майдані прикривалися «беркута». Купують їх для 5 000 силовиків. Вдумайтеся: це фактично окрема бригада, яка могла б бути на фронті. Бо вороги - з того боку кордону. Але у влади інший приорітет: вибори і потенційний розгін мітингувальників», - написав Порошенко в соцмережах.
«Відкрийте очі і мапу Deepstate. Ваші вороги не українці. Ваш ворог - путін. І саме в боротьбі з ним ви маєте демонструвати свої таланти», - закликав він чиновників.
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11.06.2025 22:56 Відповісти
Мій Президент Петро Порошенко !!! ❤️
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11.06.2025 23:04 Відповісти
👍
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11.06.2025 23:07 Відповісти
Ну просто зрада за зрадою! Так зеленському виродку не вистачить фантазії на чергові санкції проти Порошенка!
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11.06.2025 23:10 Відповісти
ХТОСЬ ВЕЗЕ ДРОНИ НА ФРОНТ, А ХТОСЬ ЗДАЄ ІХ ВОРОГУ.....

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11.06.2025 23:43 Відповісти
 
 