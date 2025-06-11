Чотирнадцять бригад на фронті отримають дрони і техніку вартістю 40 млн грн. ФОТО
Петро Порошенко везе чергову партію техніки і дронів на фронт. Її вартість - майже 40 млн грн.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення пресслужбу "ЄС".
"Рухаємося на Схід. До тих, хто дуже чекає нашої допомоги. 14 бригад. 1000 FPV-дронів, у тому числі сотня на оптоволокні. "Мавіки", які стали дефіцитом: їх зараз не купиш навіть з грошима. Цього тижня привезли більше десятка. Починаємо передавати восьмий десяток екскаваторів для будівництва фортифікаційних споруд та капонірів артилерійським, інженерним, танковим і механізованим бригадам", – повідомив Порошенко.
Загалом на фронт везуть:
- Екскаватор;
- Пересувні авторемонтні майстерні, зокрема контейнерного типу
- Квадроцикли — 10 штук;
- FPV-дрони "Вирій" – 750 штук
- FPV-дрони "Джоні" – 50 штук
- Денні та нічні DJI Mavic – 12 штук
- РЕБ "Шатро" 5Д на рамі – 11 штук
- Електронна техніка – 75 штук
- Детектори дронів "Ванільний цукорок" – 210 штук
- Зарядні станції OUKITEL – 42 штуки
- "Старлінки" – 20 штук
Ще десяток "Старлінків" передали військовим із Центру ПДТР, які нещодавно отримали 10 комплексів "Ай-Петрі".
Топ коментарі
+16 Bogdan #603107
показати весь коментар11.06.2025 22:19 Відповісти Посилання
+10 Ан Мур
показати весь коментар11.06.2025 22:43 Відповісти Посилання
+7 Алексей Бабак #524647
показати весь коментар11.06.2025 23:01 Відповісти Посилання
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Порошенко боявся гніву ЄС і думав, що мудрий нарід підтримає його вдруге, дякуючи за безвіз, армію, томос. Але мудрий нарід слухав 1+1, висолопивши язика, і, як підсумок, вирішив поржати.
Саме страшне те, що той мудрий нарід й досі не усвідомив своєї помилки.
7 червня 2025 року Повітряні Сили ЗСУ збили новітній російський винищувач Су-35 на курському напрямку.
Це могло статися так: F-16 отримав координати цілі з літака далекого радіолокаційного виявлення (AWACS) через систему Link-16 - цифровий протокол обміну тактичною інформацією між літаками, радарами, безпілотниками та пунктами управління.
👉 І якщо хтось не знав чи забув, нагадуємо: "Справа громад" постачає рухомі командні пункти для української авіації!
Відкриємо таємницю: ми облаштували два контейнери таким чином, щоб авіаційні командири бачили усю бойову обстановку та керували боєм майже в офісних умовах. Плюс ще й відпочивали у більш-менш людських умовах, а не у наметах! Крім того, цей командний пункт повинен бути невловимим для ворога - мобільним.
💪 Ми передали у Повітряні Сили 15 (п'ятнадцять!) рухомих командних пунктів!
Сподіваємося, що ви вже самі зрозуміли: Ця чергова і дуже важлива перемога української авіації була б неможливою, або значно складнішою для наших військових без ВАШОЇ участі, друзі!
😮 Зрозуміли? - тоді закиньте донат на "Справу громад".
Пишаєтеся нашими військовими? - подякуйте їм!
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Вони ж, усьо па ригламенту КМУ та ВРУ ліплять, для слідчих з ГПУ, а на ділі виходить, що московіти в 20 км від Сум!?!?
Щось Оманські, забрехалися!!
Коли ми починали історію з «Ванільним Цукорком» - це був просто детектор. Пік, сигнал, орієнтир. Потім - трохи складніше, трохи точніше.
А потім з'явилася історія з детектором «Аспірин-2», яка для нас почалася лише чотири місяці тому.
І от зараз - прототип наступного покоління. Тепер він не просто «чує» радіовипромінювання - він показує відео з ворожого FPV-дрона. Це означає, що військові можуть не лише отримати сигнал, а й побачити зображення - і зрозуміти, летить цей дрон до них, повз, чи взагалі в іншу сторону. Це не просто +1 до безпеки - це секунди на рішення, які можуть зберегти життя.
Так, ми вже маємо робочий прототип. Так, уже є тести. Але щоб запустити виробництво першої партії у 100 пристроїв потрібно трохи більше 1 мільйона гривень. І, як завжди, ми не просимо - ми ділимо відповідальність. Бо робимо це не для відео з ураженням цілі, не для «галочки» у звіті - а для того, щоб дати шанс нашим. Шанс встигнути - оцінити ситуацію та укритись від атаки, а значить - вижити й продовжити боротьбу.
Знаю, впораємось. Бо вже не вперше.
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«Ворог стрімко нарощує темпи просування. росіяни вже майже на адмінкордоні Донецької області, сунуть вглиб Сумщини, ведуть запеклі бої на Покровському напрямку. Харків, Запоріжжя. Залишаються лічені метри - і ворог може увійти на територію Дніпропетровщини. А що робить влада? Виділяє 30 000 000 грн на 5 000 щитів, - таких самих, якими на Майдані прикривалися «беркута». Купують їх для 5 000 силовиків. Вдумайтеся: це фактично окрема бригада, яка могла б бути на фронті. Бо вороги - з того боку кордону. Але у влади інший приорітет: вибори і потенційний розгін мітингувальників», - написав Порошенко в соцмережах.
«Відкрийте очі і мапу Deepstate. Ваші вороги не українці. Ваш ворог - путін. І саме в боротьбі з ним ви маєте демонструвати свої таланти», - закликав він чиновників.