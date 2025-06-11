Чотирнадцять бригад на фронті отримають дрони і техніку вартістю 40 млн грн. ФОТО

Петро Порошенко везе чергову партію техніки і дронів на фронт. Її вартість - майже 40 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення пресслужбу "ЄС".

"Рухаємося на Схід. До тих, хто дуже чекає нашої допомоги. 14 бригад. 1000 FPV-дронів, у тому числі сотня на оптоволокні. "Мавіки", які стали дефіцитом: їх зараз не купиш навіть з грошима. Цього тижня привезли більше десятка. Починаємо передавати восьмий десяток екскаваторів для будівництва фортифікаційних споруд та капонірів артилерійським, інженерним, танковим і механізованим бригадам", – повідомив Порошенко.





Загалом на фронт везуть:

Екскаватор;

Пересувні авторемонтні майстерні, зокрема контейнерного типу

Квадроцикли — 10 штук;

FPV-дрони "Вирій" – 750 штук

FPV-дрони "Джоні" – 50 штук

Денні та нічні DJI Mavic – 12 штук

РЕБ "Шатро" 5Д на рамі – 11 штук

Електронна техніка – 75 штук

Детектори дронів "Ванільний цукорок" – 210 штук

Зарядні станції OUKITEL – 42 штуки

"Старлінки" – 20 штук

Ще десяток "Старлінків" передали військовим із Центру ПДТР, які нещодавно отримали 10 комплексів "Ай-Петрі".

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