Минобороны РФ заявляет о сбивании более 40 украинских беспилотников
Минобороны РФ говорит, что вечером 11 июня над Россией сбили более 40 украинских беспилотников.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Российская ПВО якобы сбила:
- 38 дронов над Белгородской областью РФ
- 4 - над Брянской
- 2 - над территорией оккупированного Крыма.
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