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Новости Атака беспилотников на Россию
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Минобороны РФ заявляет о сбивании более 40 украинских беспилотников

Минобороны РФ говорит, что вечером 11 июня над Россией сбили более 40 украинских беспилотников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Российская ПВО якобы сбила:

  • 38 дронов над Белгородской областью РФ
  • 4 - над Брянской
  • 2 - над территорией оккупированного Крыма.

Пост Минобороны РФ о сбивании украинских беспилотников

Читайте: РФ использовала для массированного удара по Киеву новый реактивный "Шахед", - Defense Express. ФОТО

Автор: 

беспилотник (3788) Минобороны рф (939) война в Украине (4750)


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Топ комментарии
+3
пошкоджені установки вони тепер самі ремонтують, але довго, і вже з втратою їх продуктивності і терміну обслуговування. І чесно кажучі, потенціал по ураженням нафтоперекачуючих станцій був не розкритий. Звісно, краще щоб на НПС прилітала одна чи дві КР, щоб гарантовано зупиняти постачання сировини на НПС, а можливо і глушіння окремих свердловин.
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12.06.2025 05:15 Ответить
+3
40 шт на Росію мало по 350 , 500 кожну ніч має летіти на рашу!
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12.06.2025 06:12 Ответить
+1
Завтра буде новина, що нафтозаводи палають...
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12.06.2025 01:51 Ответить
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Завтра буде новина, що нафтозаводи палають...
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12.06.2025 01:51 Ответить
не факт. Зараз більше заводи ВПК і хімпром. Вдень побачим. Але кацапи зараз не дуже викладають якісь підтвердження, бо ФСБ почало душити.
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12.06.2025 02:09 Ответить
"Нєфтянку" трохи "підкосили" - тепер у кацапні проблеми з відновленням обладнання НПЗ (адже багато заводів вони модернізували за рахунок західного обладнання - а зараз санкції не дають повноцінної можливості відновлення). Навіть, якщо закуплятимуть - то лише по "сірим" схемам, через посередників. А це - ДОРОЖЧЕ...
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12.06.2025 04:39 Ответить
пошкоджені установки вони тепер самі ремонтують, але довго, і вже з втратою їх продуктивності і терміну обслуговування. І чесно кажучі, потенціал по ураженням нафтоперекачуючих станцій був не розкритий. Звісно, краще щоб на НПС прилітала одна чи дві КР, щоб гарантовано зупиняти постачання сировини на НПС, а можливо і глушіння окремих свердловин.
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12.06.2025 05:15 Ответить
https://www.dw.com/uk/rf-ne-moze-vidremontuvati-svoi-npz-cerez-zahidni-sankcii-reuters/a-68740929 РФ не може відремонтувати свої НПЗ через санкції
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12.06.2025 06:32 Ответить
Водночас два джерела Reuters стверджують, що "Лукойл" звернувся до китайських компаній з проханням відремонтувати установку для каталітичного крекінгу в Нижньогородські області. "У Китаю є така технологія. Але часто це означає повну дорогу заміну агрегату, а не звичайний, дешевий, регулярний ремонт", - зауважив співрозмовник агентства.
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12.06.2025 09:06 Ответить
Откуда у нас беспилотники, тут многие пишут что есть только асфальт
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12.06.2025 02:30 Ответить
40 шт на Росію мало по 350 , 500 кожну ніч має летіти на рашу!
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12.06.2025 06:12 Ответить
Перші привітання кацапам - завтра сісти не зможуть.
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12.06.2025 02:35 Ответить
Кацапи натягли половину свого ппо в прикордонні регіони, створили свого роду мур з ппо. Треба балістика, яка перелетить все ппо і ***** там де треба.
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12.06.2025 02:57 Ответить
прикордонні регіони більш-менш успішно долають ракетодрони. Тільки треба масштабувати виробництво. Ну і дальність у них, зрозуміло, менша ніж у Ан-196.
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12.06.2025 03:51 Ответить
х.з. Дрони вони (я так розумію) збивають в основному панцирями, а для нього не велика різниця пропелер чи реактивний
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12.06.2025 03:54 Ответить
мені взагалі здається, що у прикордонні там і панцирів нема, а збивають зушками та кулеметами. А що пролетіло - то вже летить далі без перешкод через усі глубєня.
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12.06.2025 05:03 Ответить
Ми тепер бачимо зворотній бік великої території Росії - вони не здатні ефективно перекрить свій повітряний простір засобами ППО.
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12.06.2025 04:45 Ответить
🔥Дронове вітання з днем росії полетіло на Курщину
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12.06.2025 05:42 Ответить
 
 