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Новини Атака безпілотників на Росію
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Міноборони РФ заявляє про збиття понад 40 українських безпілотників

Міноборони РФ каже, що ввечері 11 червня над Росією збили понад 40 українських безпілотників.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Російська ППО нібито збила:

  • 38 дронів над Бєлгородською областю РФ
  • 4 – над Брянською
  • 2 – над територією окупованого Криму.

Також дивіться: Російський Татарстан атакували безпілотники: під ударом опинилися заводи. ВIДЕО

Пост міноборони РФ про збиття українських безпілотників

Читайте: РФ використала для масованого удару по Києву новий реактивний "Шахед", - Defense Express. ФОТО

Автор: 

безпілотник (4363) Міноборони рф (716) війна в Україні (4786)


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Завтра буде новина, що нафтозаводи палають...
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12.06.2025 01:51 Відповісти
не факт. Зараз більше заводи ВПК і хімпром. Вдень побачим. Але кацапи зараз не дуже викладають якісь підтвердження, бо ФСБ почало душити.
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12.06.2025 02:09 Відповісти
Откуда у нас беспилотники, тут многие пишут что есть только асфальт
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12.06.2025 02:30 Відповісти
Перші привітання кацапам - завтра сісти не зможуть.
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12.06.2025 02:35 Відповісти
Кацапи натягли половину свого ппо в прикордонні регіони, створили свого роду мур з ппо. Треба балістика, яка перелетить все ппо і ***** там де треба.
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12.06.2025 02:57 Відповісти
 
 