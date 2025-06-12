Міноборони РФ заявляє про збиття понад 40 українських безпілотників
Міноборони РФ каже, що ввечері 11 червня над Росією збили понад 40 українських безпілотників.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Російська ППО нібито збила:
- 38 дронів над Бєлгородською областю РФ
- 4 – над Брянською
- 2 – над територією окупованого Криму.
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Харьков Сумской
показати весь коментар12.06.2025 01:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Urs
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Sergei UA
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Luka Lukich #363772
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Dic Dolovo
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