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Новости Жертвы среди гражданского населения Украины
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Число жертв обстрелов РФ в Украине за 5 месяцев года на 50% превысило показатель периода 2024 года, - Мониторинговая миссия ООН

последствия атаки на Харьков

За первые пять месяцев 2025 года количество погибших и раненых среди гражданских лиц в Украине в результате российских ударов почти на 50 процентов превысило аналогичный показатель за тот же период 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежемесячном докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

По данным, верифицированным ММПЧУ, только в мае по меньшей мере 183 гражданских лица погибли и 836 - были ранены в Украине. Высокий уровень смертности и ранений среди гражданских лиц в мае следовал за резким увеличением количества жертв в апреле, говорят эксперты.

В ООН отмечают, что ракетные обстрелы и беспилотники дальнего радиуса действия (барражирующие боеприпасы) нанесли наибольший ущерб по всей стране, тогда как беспилотники ближнего радиуса действия, преимущественно с камерами высокого разрешения на борту, используемые для точного наведения, вызвали наибольшие жертвы среди гражданских лиц в прифронтовых населенных пунктах.

"Этот год является ужасным для гражданского населения по всей Украине: количество погибших и раненых значительно больше, чем за аналогичный период 2024 года. Интенсификация количества обстрелов с использованием ракет и барражирующих боеприпасов дальнего радиуса действия, а также частые атаки с использованием беспилотников малого радиуса действия вдоль линии фронта являются смертоносной комбинацией для гражданских лиц", - сказала председатель ММПЧУ Даниэль Белль.

В ММПЧУ говорят, что в июне обстрелы с применением оружия дальнего радиуса действия еще больше усилились, что привело к новым жертвам среди гражданских лиц.

"При таких темпах и масштабах дальнейшая гибель гражданских лиц не просто возможна - она неизбежна", - подчеркнула Белль.

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В ООН отметили, что, по данным украинских властей, с 6 июня российские вооруженные силы выпустили по территории Украины более 1500 единиц оружия дальнего радиуса действия, и ММПЧУ сейчас проверяет сообщения о том, что за последние пять дней от этого оружия или обломков после его перехвата погибли по меньшей мере 19 гражданских лиц и 205 - были ранены в городах по всей стране, особенно пострадали Харьков, а также Киев, Одесса и другие города, удаленные от линии фронта.

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обстрел (27961) ООН (4195) смерть (9251)


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от ***лять робота в ООН,рахувати кількість жертв. моніторщики хЄрові
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12.06.2025 07:24 Ответить
Спасіба рудому пі'дору - миротворцю...
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12.06.2025 07:35 Ответить
ТРАМП хай йому мать - він їх заохочує
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12.06.2025 07:44 Ответить
А тим часом цi паскуди у вас в Радбезi бовтаються,це так i треба?
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12.06.2025 07:46 Ответить
Россия увеличила производство дронов и бомб. В чем Россия хороша - это в масштабировании. Если у неё что-то работает, то они начинают производить это до срачки.
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12.06.2025 07:51 Ответить
Це наслідок приходу трампа ,який почав загравати з терористом .Тому Трамп ці жертви і на твоїй совісті.
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12.06.2025 08:12 Ответить
Цього б не сталося, якби Трамп був Президентом
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12.06.2025 08:24 Ответить
 
 