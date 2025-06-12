Число жертв обстрілів РФ в Україні за 5 місяців року на 50% перевищило показник періоду 2024-го, - Моніторингова місія ООН

За перші п’ять місяців 2025 року кількість загиблих і поранених серед цивільних осіб в Україні внаслідок російських ударів майже на 50 відсотків перевищила аналогічний показник за той самий період 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у щомісячній доповіді Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні.

За даними, верифікованими ММПЛУ, лише у травні щонайменше 183 цивільні особи загинули і 836 – були поранені в Україні. Високий рівень смертності й поранень серед цивільних осіб у травні слідував за різким збільшенням кількості жертв у квітні, кажуть експерти.

В ООН зазначають, що ракетні обстріли і безпілотники дальнього радіуса дії (баражувальні боєприпаси) завдали найбільшої шкоди по всій країні, тоді як безпілотники ближнього радіуса дії, переважно з камерами високої роздільної здатності на борту, що використовуються для точного наведення, спричинили найбільші жертви серед цивільних осіб у прифронтових населених пунктах.

"Цей рік є жахливим для цивільного населення по всій Україні: кількість загиблих і поранених значно більша, ніж за аналогічний період 2024 року. Інтенсифікація кількості обстрілів із використанням ракет і баражувальних боєприпасів дальнього радіуса дії, а також часті атаки з використанням безпілотників малого радіуса дії вздовж лінії фронту є смертоносною комбінацією для цивільних осіб", , – сказала голова ММПЛУ Даніель Белль.

У ММПЛУ кажуть, що в червні обстріли із застосуванням зброї дальнього радіуса дії ще більше посилилися, що призвело до нових жертв серед цивільних осіб.

"За таких темпів і масштабів подальша загибель цивільних осіб не просто можлива – вона неминуча", – наголосила Белль.

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В ООН зазначили, що, за даними української влади, з 6 червня російські збройні сили випустили по території України понад 1500 одиниць зброї дальнього радіуса дії, і ММПЛУ зараз перевіряє повідомлення про те, що за останні п’ять днів від цієї зброї або уламків після її перехоплення загинули щонайменше 19 цивільних осіб і 205 – були поранені в містах по всій країні, особливо постраждали Харків, а також Київ, Одеса й інші міста, віддалені від лінії фронту.