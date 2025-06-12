На войне погиб президент футзального клуба Николай Худевич из Ивано-Франковска
На фронте погиб руководитель футзального клуба "Ревера 1908" из Ивано-Франковска Николай Худевич.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба клуба.
Побратимы и друзья вспоминают Николая как искреннего, светлого человека, настоящего профессионала и друга:
"С глубокой болью сообщаем, что на войне погиб Президент нашего клуба - Николай Худевич. Наш близкий друг. Руководитель. Профессионал. Воин. Сверхъестественной доброты Человек. Не хватает слов... Искренне сочувствуем родным, близким, всем, для кого эта потеря - личная. В скорби - вся команда", - говорится в сообщении.
Коллектив команды выразил искренние соболезнования семье и близким.
Николай Васильевич Худевич родился 9 декабря 1979 года в селе Тухля на Львовщине. В мирное время жил в Ивано-Франковске, где возглавлял клуб "Ревера 1908", выступающий в любительских соревнованиях Ивано-Франковской области. В сезоне 2024/25 команда завоевала "бронзу" в Суперлиге ИФРАФ.
Прощание с павшим героем состоится в его родном селе Тухля. О точном времени встречи Героя сообщат позже.
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