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Новости Потери Украины
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На войне погиб президент футзального клуба Николай Худевич из Ивано-Франковска

Погиб Николай Худевич

На фронте погиб руководитель футзального клуба "Ревера 1908" из Ивано-Франковска Николай Худевич.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Побратимы и друзья вспоминают Николая как искреннего, светлого человека, настоящего профессионала и друга:

"С глубокой болью сообщаем, что на войне погиб Президент нашего клуба - Николай Худевич. Наш близкий друг. Руководитель. Профессионал. Воин. Сверхъестественной доброты Человек. Не хватает слов... Искренне сочувствуем родным, близким, всем, для кого эта потеря - личная. В скорби - вся команда", - говорится в сообщении.

Коллектив команды выразил искренние соболезнования семье и близким.

Николай Васильевич Худевич родился 9 декабря 1979 года в селе Тухля на Львовщине. В мирное время жил в Ивано-Франковске, где возглавлял клуб "Ревера 1908", выступающий в любительских соревнованиях Ивано-Франковской области. В сезоне 2024/25 команда завоевала "бронзу" в Суперлиге ИФРАФ.

Прощание с павшим героем состоится в его родном селе Тухля. О точном времени встречи Героя сообщат позже.

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Автор: 

футбол (3587) потери (4440)


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Вічна слава Герою!! Боляче.. Співчуття родині, побратимам та Україні((
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12.06.2025 11:08 Ответить
Героям Слава!
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12.06.2025 11:27 Ответить
це не суркіс
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12.06.2025 11:54 Ответить
 
 