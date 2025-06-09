Защищая Украину от оккупантов, погиб футбольный арбитр Василий Гандзий. ФОТО
2 июня, защищая Украину от полномасштабного российского вторжения, погиб арбитр Коллегии футбольных арбитров города Киева, наблюдатель арбитража 43-летний Василий Гандзий.
Печальную весть сообщила Украинская ассоциация футбола, информирует Цензор.НЕТ.
В ассоциации рассказали, что Гандзий был воспитанником футбольной СДЮСШ Смена (Киев). Впоследствии работал арбитром на матчах ДЮФЛ, а позже стал наблюдателем арбитража ДЮФЛ, где представлял Коллегию футбольных арбитров и наблюдателей Киева.
"Украинская ассоциация футбола выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям Василия", - сказано в сообщении.
Прощание с Василием Гандзием состоится 10 июня в 13:15 по адресу: ул. Новогоспитальная, 16 (морг военного госпиталя). Погребение - в 15:15 на Лесном кладбище.
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Українці, це не приблуди, з урядового кварталу95!!