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Новости Фото Потери Украины
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Защищая Украину от оккупантов, погиб футбольный арбитр Василий Гандзий. ФОТО

2 июня, защищая Украину от полномасштабного российского вторжения, погиб арбитр Коллегии футбольных арбитров города Киева, наблюдатель арбитража 43-летний Василий Гандзий.

Печальную весть сообщила Украинская ассоциация футбола, информирует Цензор.НЕТ.

В ассоциации рассказали, что Гандзий был воспитанником футбольной СДЮСШ Смена (Киев). Впоследствии работал арбитром на матчах ДЮФЛ, а позже стал наблюдателем арбитража ДЮФЛ, где представлял Коллегию футбольных арбитров и наблюдателей Киева.

Василий Гандзий

"Украинская ассоциация футбола выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям Василия", - сказано в сообщении.

Прощание с Василием Гандзием состоится 10 июня в 13:15 по адресу: ул. Новогоспитальная, 16 (морг военного госпиталя). Погребение - в 15:15 на Лесном кладбище.

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Світла пам'ять!🙏💛💙💔
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09.06.2025 22:32 Ответить
Дякуємо, усім Козакам, що життя поклали за свободу рідної України!!
Низький уклін та Памятаймо про їх Родину!!
Українці, це не приблуди, з урядового кварталу95!!
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09.06.2025 22:46 Ответить
Герою Слава !!! 🙏 🇺🇦
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09.06.2025 23:12 Ответить
Світла памʼять Герою України 😪😪😪
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10.06.2025 00:02 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
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10.06.2025 00:22 Ответить
 
 