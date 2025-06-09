"Сменил спортивный костюм на военную форму": защищая Украину, погиб тренер-мастер спорта по прыжкам в воду Никита Козубенко. ФОТО

Защищая Украину от российских захватчиков, погиб тренер по прыжкам в воду и воин Национальной гвардии Никита Козубенко.

Трагическое известие в соцсети фейсбук сообщила Федерация Украины по прыжкам в воду, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время боевых действий в составе Национальной гвардии погиб Никита Козубенко - мастер спорта Украины по прыжкам в воду, талантливый тренер, патриот и мужественный защитник Украины. Ему навсегда останется 31 год", - говорится в сообщении.

В заявлении федерации сказано, что "в самое тяжелое для страны время он сменил спортивный костюм на военную форму, стал на защиту Украины и отдал свою жизнь за нашу свободу".

"Искренние соболезнования родным, близким, коллегам и всему спортивному сообществу. Светлая память герою", - сказано в заявлении.

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