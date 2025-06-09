"Змінив спортивний костюм на військову форму": захищаючи Україну, загинув тренер-майстер спорту зі стрибків у воду Микита Козубенко. ФОТО

Захищаючи Україну від російських загарбників, загинув тренер зі стрибків у воду та воїн Національної гвардії Микита Козубенко.

Трагічну звістку в соцмережі фейсбук повідомила Федерація України зі стрибків у воду, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час бойових дій у складі Національної гвардії загинув Микита Козубенко - майстер спорту України зі стрибків у воду, талановитий тренер, патріот і мужній захисник України. Йому назавжди залишиться 31 рік", - йдеться у повідомленні.

У заяві федерації сказано, що "у найважчий для країни час він змінив спортивний костюм на військову форму, став на захист України і віддав своє життя за нашу свободу".

"Щирі співчуття рідним, близьким, колегам та всій спортивній спільноті. Світла пам’ять герою", - сказано в заяві.

Читайте також: Тіло вдалося повернути лише зараз: у Києві попрощаються з захисником України, українським фехтувальником Федором Єпіфановим, який загинув у 2023 році