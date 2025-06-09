Захищаючи Україну від окупантів, загинув футбольний арбітр Василь Гандзій. ФОТО
2 червня, захищаючи Україну від повномасштабного російського вторгнення, загинув арбітр Колегії футбольних арбітрів міста Києва, спостерігач арбітражу 43-річний Василь Гандзій.
Сумну звістку повідомила Українська асоціація футболу, інформує Цензор.НЕТ.
В асоціації розповіли, що Гандзій був вихованцем футбольної СДЮСШ Зміна (Київ). Згодом працював арбітром на матчах ДЮФЛ, а пізніше став спостерігачем арбітражу ДЮФЛ, де представляв Колегію футбольних арбітрів та спостерігачів Києва.
"Українська асоціація футболу висловлює щирі співчуття рідним, близьким та друзям Василя", - сказано в повідомленні.
Прощання з Василем Гандзієм відбудеться 10 червня о 13:15 за адресою: вул. Новогоспітальна, 16 (морг військового шпиталю). Поховання - о 15:15 на Лісовому цвинтарі.
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