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Новини Фото Втрати України
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Захищаючи Україну від окупантів, загинув футбольний арбітр Василь Гандзій. ФОТО

2 червня, захищаючи Україну від повномасштабного російського вторгнення, загинув арбітр Колегії футбольних арбітрів міста Києва, спостерігач арбітражу 43-річний Василь Гандзій.

Сумну звістку повідомила Українська асоціація футболу, інформує Цензор.НЕТ.

В асоціації розповіли, що Гандзій був вихованцем футбольної СДЮСШ Зміна (Київ). Згодом працював арбітром на матчах ДЮФЛ, а пізніше став спостерігачем арбітражу ДЮФЛ, де представляв Колегію футбольних арбітрів та спостерігачів Києва.

Василь Гандзій

"Українська асоціація футболу висловлює щирі співчуття рідним, близьким та друзям Василя", - сказано в повідомленні.

Прощання з Василем Гандзієм відбудеться 10 червня о 13:15 за адресою: вул. Новогоспітальна, 16 (морг військового шпиталю). Поховання - о 15:15 на Лісовому цвинтарі.

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Світла пам'ять!🙏💛💙💔
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09.06.2025 22:32 Відповісти
Дякуємо, усім Козакам, що життя поклали за свободу рідної України!!
Низький уклін та Памятаймо про їх Родину!!
Українці, це не приблуди, з урядового кварталу95!!
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09.06.2025 22:46 Відповісти
Герою Слава !!! 🙏 🇺🇦
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09.06.2025 23:12 Відповісти
Світла памʼять Герою України 😪😪😪
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10.06.2025 00:02 Відповісти
 
 