На війні загинув президент футзального клубу Микола Худевич з Івано-Франківська
На фронті загинув керівник футзального клубу "Ревера 1908" з Івано-Франківська Микола Худевич.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба клубу.
Побратими та друзі згадують Миколу як щиру, світлу людину, справжнього професіонала та друга:
"З глибоким болем повідомляємо, що на війні загинув Президент нашого клубу — Микола Худевич. Наш близький друг. Керівник. Професіонал. Воїн. Надзичайної доброти Людина. Бракує слів… Щиро співчуваємо рідним, близьким, усім, для кого ця втрата - особиста. У скорботі - вся команда", - йдеться в повідомленні.
Колектив команди висловив щирі співчуття родині та близьким.
Микола Васильович Худевич народився 9 грудня 1979 року в селі Тухля на Львівщині. У мирний час мешкав в Івано-Франківську, де очолював клуб "Ревера 1908", що виступає в аматорських змаганнях Івано-Франківської області. У сезоні 2024/25 команда здобула "бронзу" у Суперлізі ІФРАФ.
Прощання з полеглим героєм відбудеться в його рідному селі Тухля. Про точний час зустрічі Героя повідомлять згодом.
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