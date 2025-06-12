Россия понимает только язык силы. Необходимо усиливать оборонные возможности, - президент Эстонии Карис

Россия вместе с Беларусью остаются основными угрозами безопасности для Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и даже Финляндии, поэтому необходимо увеличивать оборонный бюджет и проводить совместные военные учения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью LRT заявил президент Эстонии Алар Карис.

"Мы понимаем, что у нас есть сосед, и этот сосед проявлял агрессию не только сейчас, в Украине, но и раньше. В какой-то момент мы забыли о стремлении России захватывать земли соседей, а ведь это заложено у нее в генах. Россия на какое-то время изменилась, однако через время все начинается снова.

Мы - литовцы, а также эстонцы, латыши - помним, что произошло в 1940 году. Я всегда привожу этот пример: у нас был мирный договор с Россией, заключенный в 1920-х годах, но через 20 лет она вторглась в нашу страну. Даже мирные соглашения не помогают - значит, нам нужны гарантии безопасности. В 1940-х у нас почти не было союзников, по сути, мы были сами, потому что каждая страна Европы тогда занималась своей ситуацией и собственной обороной. Сейчас же мы сами вооружаемся, а также являемся членами Альянса", - отметил Карис.

Он подтвердил, что Россия останется долгосрочной угрозой, не только в ближайшем будущем, но и через сто лет.

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