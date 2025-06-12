Росія розуміє тільки мову сили. Необхідно посилювати оборонні можливості, - президент Естонії Каріс

Росія разом із Білоруссю залишаються основними загрозами безпеці для Естонії, Литви, Латвії, Польщі та навіть Фінляндії, тож необхідно збільшувати оборонний бюджет та проводити спільні військові навчання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LRT заявив президент Естонії Алар Каріс.

"Ми розуміємо, що у нас є сусід, і цей сусід проявляв агресію не тільки зараз, в Україні, а й раніше. У якийсь момент ми забули про прагнення Росії захоплювати землі сусідів, але ж це закладено у неї в генах. Росія на якийсь час змінилася, проте через час все починається знову.

Ми - литовці, а також естонці, латиші - пам'ятаємо, що сталося 1940 року. Я завжди наводжу цей приклад: у нас був мирний договір із Росією, укладений у 1920-х роках, але через 20 років вона вторглася в нашу країну. Навіть мирні угоди не допомагають - отже, нам потрібні гарантії безпеки. У 1940-х у нас майже не було союзників, по суті, ми були самі, тому що кожна країна Європи тоді займалася своєю ситуацією і власною обороною. Зараз же ми самі озброюємося, а також є членами Альянсу", - зазначив Каріс.

Він підтвердив, що Росія залишиться довгостроковою загрозою, не тільки в найближчому майбутньому, а й через сто років

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У довгостроковій перспективі Україна стане членом НАТО, - президент Естонії Каріс